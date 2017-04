Kvalitné riasy neublížia! Vieme, podľa čoho zistíte, či vám umelé mihalnice robia správne

Umelé mihalnice sú v móde. Sú pekné aj praktické, ak sa aplikujú správne, vydržia asi päť týždňov. Samozrejme, ak si ich dáte nalepiť v salóne. Tie z drogérie vydržia deň a každý večer si ich treba dať dole.

Vyberte si správne

Na výber sú rôzne druhy mihalníc od 3D po 9D a je aj obrovské množstvo salónov, kde vám ich aplikujú. Máme pre vás zopár rád, ako zistiť, či vaša mihalnicová dizajnérka vie, čo robí, aj to, ako si vybrať správny druh umelých rias. Základom je hrúbka. 3D sú najstaršie, a teda aj najhrubšie. Umelé riasy od 4D sú tenšie, ľahšie, preto menej zaťažia prirodzené mihalnice.

Aj dlhšie vydržia, no sú o niečo drahšie. Kozmetička, mihalnicová dizajnérka a školiteľka Barbara Jančová je však presvedčená, že keď sa umelé mihalnice aplikujú správne, nemôžu zničiť vaše vlastné. „Všetko závisí od technológie a precíznosti kozmetičky. V zásade však nemáte ako zistiť, či vám ich dáva správne. Až po tom, keď zo salóna odídete,“ hovorí Barbora s úsmevom. Preto má pre vás zopár rád, ako odhaliť nešikovnú dizajnérku.

Dôležitá pinzeta

Indikátorom je dĺžka procesu zahusťovania. „Keď vám niekto naaplikuje riasy za pol hodiny, nemôže to byť v poriadku. Pri technike 3D to trvá minimálne trištvrte hodiny, pri 4D sú bežné aj tri hodiny. Práve tento čas je dôvod, prečo je to také drahé,“ konštatuje odborníčka. Pri aplikácii umelých rias je veľmi dôležité aj rozdeľovanie prirodzených rias. Niektoré kozmetičky ich iba že vyzerajú strapatejšie. prečešú a začnú na ne lepiť umelé.

Barbora Jančová však upozorňuje, že umenie kvalitne nalepiť mihalnice spočíva v precíznosti. „Počet umelých riad na jednej prirodzenej sa odvíja od toho, ako veľmi ich chcete zahustiť. Je to mravčia robota. Mihalnice treba oddeľovať pinzetou jednu po druhej a na každú riasu nalepiť umelé. Lebo ak sa napríklad zlepia tri riasy dokopy, ich cibuľky sa oslabia, a preto vypadnú. Potom trvá aj pol roka, kým dorastú,“ vysvetľuje.

Bacha na nožničky!

Najviac ju prekvapuje, keď kozmetička prirodzenú riasu jednoducho odstrihne. „Niektoré klientky majú takzvané neposlušné riasy, čiže sa im točia iným smerom alebo sú krivé. Kozmetičky, našťastie, nie všetky, si vtedy robotu uľahčujú tak, že zoberú nožnice a jednoducho takúto riasu odstrihnú. Chodí ku mne klientka, ktorej takto odstrihnutá mihalnica už vôbec nerastie,“ upozorňuje Barbara.

Vyznávačky eko, bio, pozor!

Mihalnice sú vyrobené s hypoalergénneho materiálu monofilu buď s pridaním hodvábu, tie sa označujú „silk“, alebo napodobňujú pravú norku – „mink“. V rámci 4D mihalníc si klientky môžu vybrať aj pravé riasy zo zvieraťa, čiže prírodné. Samozrejme, sú drahšie, ale existuje pri nich aj väčšie riziko alergie. „Na pravý chlp zo zvieraťa mávajú dámy alergie. Na syntetické riasy nie,“ hovorí dizajnérka a upozorňuje aj na ďalšie patálie. „Je to vlastne prírodný chĺpok, ktorý je zakrivený umelo a pôsobením vlhkosti sa vyrovná. Čiže zo salóna odchádzate s krásnymi mihalnicami a vrátite sa ako dikobraz,“ smeje sa Barbora a dodáva, že vyzerajú strapatejšie.

Pýtajte sa!

Dobrá dizajnérka musí vedieť odpovedať na všetky otázky o mihalniciach. Ak nevie, nevzdeláva sa, a teda nenapreduje v rámci nových metód a technológií.

Dôležité je vedieť, odkiaľ pochádzajú veci, s ktorými robí.

Aj to, či už mali v salóne skúsenosti s alergickými reakciami klientok.

Dajte si poradiť ohľadom hustoty aj dĺžky.

Konzultácia je veľmi dôležitá aj naopak. Aj vtedy, ak sa vás kozmetička nič nepýta, majte sa na pozore. Čo by mala zisťovať?

Aké dlhé mihalnice chcete a mala by s vami prekonzultovať aj zahustenie. Predsa len, keď ste sa pre ne rozhodli prvý raz, netušíte, do čoho idete.

Malo by ju zaujímať aj to, či nie ste na niečo alergická. Alergia totiž nevzniká na mihalnice, ale na lepidlo. n Procedúru vám nemôžu robiť v čase, keď máte herpes, zapálené viečka, spojovky, čokoľvek, čo nesvedčí o zdravom oku.

Pozor na laser! Umelé riasy si môžete dať až pol roka po laserovej operácii očí.

Riasy na dovolenke

Aj keď si často dávame robiť permanentný mejkap kvôli letnej dovolenke, práve teplo a more môžu umelé mihalnice zničiť. „V mori sa môžete kúpať, ale vždy je veľmi dôležité, aby ste si riasy rýchlo opláchli čistou vodou. Musíte z nich dostať soľ. Ak to nebudete robiť, z dovolenky sa vrátite bez mihalníc,“ upozorňuje kozmetička. Môžete o ne prísť aj vtedy, keď si dáte riasy nalepiť tesne pred dovolenkou. Lepidlo totiž schne dva dni, a keď ho vystavíte slnku, znižuje sa jeho kvalita.

Dobré rady