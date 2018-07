Bezpečné a pohodové leto: Oleje vás ochránia pred kliešťami aj komármi, slnkom aj nevoľnosťou

Esenciálny olej, kadidlo, ale tiež aj santal a ruža pomáhajú zjednocovať farbu pleti. Okrem antibakteriálnych účinkov, ktoré tieto oleje majú, a teda sú výbornými pomocníkmi aj proti akné, či iným podráždeniam kože, pomáhajú aj pri odstraňovaní pigmentových škvŕn.

Proti komárom a kliešťom

Niektoré esenciálne oleje fungujú ako repelent, najmä levanduľa alebo citrónová tráva. „Existujú však aj hotové zmesi olejov, ktoré fungujú proti kliešťom a komárom,“ vysvetľuje Martina Valníčková, odborníčka na esenciálne oleje.

Oleje by ste si mali naniesť hodinu predtým, ako sa vyberiete do prírody. Potrite si nimi odhalené časti tela. Zvoľte metódu, ako keď si nanášate kvalitný parfum. „Naneste si olej na chodidlá, zápästie a uši. Ide o to, aby ste voňali ako oleje, čo kliešte ani komáre nemajú rady,“ dodáva.

dodáva. Na tvár nie je vhodná citrónová tráva, pretože je to olej z kategórie štipľavých. Na tvár teda použite levanduľu, navyše vás čiastočne ochráni aj pred slnečným žiarením.

Levanduľa upokojí aj ranu, napríklad po vybratom kliešťovi, rovnako aj zmes olejov môžete použiť na dezinfekciu ranky.

Tip na opaľovanie

Krém na opaľovanie si môžete vyrobiť aj doma.

Odborníčka má presný recept: 15 kvapiek levanduľového oleja, 1 lyžica malinového oleja, pol pohára kokosového oleja, 2 lyžice oxidu zinočnatého, 1 lyžica vitamínu E, 2 lyžice bambuckého masla Na miernom plameni nad parou rozpustiť bambucké maslo a kokosový olej, vmiešajte malinový olej, oxid zinočnatý a vitamín E. Dbajte na to, aby ste zmes príliš neprehriali vysokou teplotou. Potom nakvapkajte levanduľový olej. Zmes uchovávajte v uzavrete sklenenej nádobe.

Cestovateľská nevoľnosť

Olej z mäty pomôže na poranenia kože, ale aj na žalúdočné problémy, ktoré sú často spojené s cestovaním. „Oleje, ako sú mäta, fenikel, zázvor koriander, pomáhajú harmonizovať procesy v tele a zároveň dezinfikujú pokožku,“ hovorí odborníčka. Mätu alebo zázvor je dobré aj vdychovať, pretože vtedy sa sústredíte na dýchanie, nie na nevoľnosť.

Tip: Do pohára vody dajte kvapku esenciálneho oleja mäty. Môžete vypiť 5 – 6 pohárov za deň. Dávkovanie by nemalo prekročiť 24 kvapiek denne všetkých olejov spolu, aj čo sa týka vdychovania, natierania či spomínaného pitia. Pri deťoch je to 12 kvapiek. Deti do 6 rokov by nemali používať esenciálne oleje na vnútorné použitie.