Maminy pozor, súťaž o najroztomilejšiu fotku vášho ANJELIKA je opäť tu!

Súťaž Módny anjelik je v plnom prúde. Hlasujte a posielajte fotky svojich roztomilých ratolestí v akejkoľvek situácii. Pózy, úsmevy, roztomilé oblečenie, grimasy, momentky, ktoré sa vám zapísali do pamäti. Podeľte sa s nimi v našej súťaži Módny anjelik! Získate šancu vyhrať fantastické ceny až do výšky 2 400 eur.

Kto môže byť módny anjelik 2017?

Do súťaže môžete zapojiť fotografie svojich detí vo veku do 10 rokov. Čím roztomilejšia fotka alebo póza, tým väčšia šanca na výhru. Neváhajte nám poslať fotografie svojich zlatíčok a vyhrajte pre seba a svoje ratolesti ceny, z ktorých sa vám zatočí hlava.

Čím skôr fotku pošlete, tým dlhšie bude vaša ratolesť zbierať hlasy, preto neváhajte, posielajte fotky čo najskôr, hlasujte a podporte tak svojho anjelika.

O čo hráte?

Fotografia s najvyšším počtom hlasov vyhráva cenu v celkovej hodnote 1 058 € – fantastickú dovolenku v stredisku VILLA BETULA RESORT***. Rodinná dovolenka, ktorú môžete v súťaži vyhrať, zahŕňa okrem ubytovania a polpenzie aj jazdu na koni, jazdu na zábavnom štvorbicykli, neobmedzený vstup do BABYLANDU, na zvieraciu farmu i do konských stajní či vstup do prírodného bazéna.

Hodnotnými cenami odmeníme aj ďalších 10 fotografií s najvyšším počtom hlasov. Druhé až 6. miesto s najvyšším počtom hlasov vyhráva CEWE FOTOKNIHU a celoročné predplatné časopisu MAMA A JA.

Fotografie vašich anjelikov, ktoré sa podľa počtu hlasov umiestnia na 7. až 11. mieste, automaticky získavajú nákupnú poukážku na nákup školských tašiek TOPGAL a celoročné predplatné časopisu MAMA A JA.

Šesť fotografií, ktoré sa budú najviac páčiť redakcii, odmeníme poukážkou na nákup detského oblečenia KING KIDS WEAR v hodnote 50 € a knihami pre celú rodinu od spoločnosti IKAR.

Šancu vyhrať máte, aj keď iba hlasujete. Zo všetkých hlasujúcich vyžrebujeme 6 z vás, ktorí získajú 5x CEWE FOTOOBRAZ v celkovej hodnote 50 € a knihy od vydavateľstva IKAR pre celú rodinu.

Kompletné pravidlá a podmienky súťaže nájdete na pluska.sk/Módny anjelik.