Máte chuť na šišku? Navlečte si ju na seba! Odkazuje návrhárka Agatha Ruiz de la Prada

Extravagantná Agatha sa zase raz predviedla. Navrhla totiž novú kolekciu výstredných modelov, pri pohľade na ktoré sa vám začnú zbiehať slinky.

Neviete čo na seba? Možno si vyberiete z chrumkavých čokoládových šiat!

Chutnú kolekciu na jeseň/zimu 2017-2018 predstavila počas Fashion Weeku v Madride. Modelky navliekla do kreácií v tvare toriet, cukríkov, či americkej donutky.

Na potešenie oka milé predstavenie, no na slovenských uliciach by ste v Agathiných modeloch pôsobili podivne. Ale na karnevali, ktorých obdobie je momentálne v plnom prúde, by ste očarili, čo poviete?

