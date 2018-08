Misska Veronika Vágnerová šokuje: Prezradila nám, bez čoho sa cíti nahá

Veronika venuje pleti aj telu náležitú starostlivosť, no v prvom rade sa dáva „do poriadku“ zvnútra. Ako dcéra farmaceutky má prehľad, čo robiť, aby bola jej rodina fit. Práve mama ju priviedla k terapeutickým olejom, bez ktorých si dlhonohá kráska už nevie predstaviť ani deň.

Liek na všetko

Veronika Vágnerová má slušnú zbierku takýchto olejov a nie je časť tela, ktorú by si nimi neliečila. „Sú vhodné na tvár, telo, na vnútornú konzumáciu aj do difuzéra na vdychovanie. Vône z olejov dokážu naozaj nabudiť alebo upokojiť. Používam ich aj pre syna. Sú však také silné, že ich ešte nemôže konzumovať, preto mu ich nanášam na chodidlá. Napríklad olej On Guard spolu s kokosovým olejom. Musím zaklopať, vďaka tomu nebýva chorý. Pre mňa si do špeciálnych kapsúl kvapkám kadidlo, oleje On Guard a Oregano a som naozaj zdravá,“ pochvaľuje si svoje zlepšováky, ktoré sú síce finančne náročnejšie, no účinné. Jeden vyjde približne na štyridsať eur.

Jej druhá koža

Poznávacím znamením pre modelku je čierna očná linka, bez ktorej neurobí ani krok. „Kedysi som sa aktívne venovala tancu a približne od štrnástich som sa začala na súťaže aj maľovať. Vtedy som získala prax v nanášaní linky na oči. Paradoxne ju však viem nakresliť iba sebe,“ prezrádza kráska, ktorá si ňou lemuje celé oko. Má však aj dni, keď sa nelíči a jej pleť si oddýchne. Oddych by si chcela užiť aj v napustenej vani, no pri dvaapolročnom synovi Alexovi je to takmer nemožné. Preto sa len rýchlo osprchuje, až je okolo nej hotová „potopa“.

Zákroky priznáva

Veronika tvrdí, že po tridsiatke je jej pokožka suchšia a musí ju v tomto smere rozmaznávať – hydratovať. Na kozmetické ošetrenia však pravidelne nechodí, zatiaľ nemá potrebu. Párkrát ju však zlákalo aplikovanie kyseliny hyalurónovej do pier. „Zvýrazňuje mi kontúry. Kyselinu som skúsila aj na nosovo- ústne vrásky,“ prezrádza Veronika.

