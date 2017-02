Módna návrhárka Victoria Beckham: Jej tvorba vás ohúri

Hoci by si mohla Victoria Beckham (42) dovoliť nepracovať a byť len manželkou svojej slávnej polovičky Davida Beckhama (41), neurobila tak. Naplno sa venuje navrhovaniu vlastnej módy a do rodinnej kasy prispieva slušným balíkom peňazí. Aj keď, popravde, kvôli tomu to kráska rozhodne nerobí...

Módna ikona

V móde sa tmavovláska vyslovene našla a aj keď jej neprajníci veľkú kariéru nepredpovedali, ona im vytrela zrak. Jej modely sú kreatívne, štýlové a každá jedna žena by od nej chcela vlastniť aspoň jeden kúsok.

U väčšina módnych návrhárov prevládajú kúsky, ktoré nie sú bežne nositeľné, no toto nie je Victoriin prípad. Svoj talent pred pár dňami predviedla aj na Fashion Weeku v New Yorku, kde všetci obdivovali jej cit pre módu, výber látky či strihov. Veď, presvedčte sa sami...