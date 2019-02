Nadmerne sa potíte? Nepchajte do seba už lieky, veď vám postačí ocot, vodka alebo zemiaky.

Znemožňujú vás fľaky pod pazuchami, v spoločnosti sa hanbíte za spotené dlane a odmietate chodiť k známym, pretože sa nemôžete vyzuť? Nadmerné potenie sa stáva čoraz väčším problémom a neraz má na tom zásluhu pribúdajúci stres dnešnej doby. Preto je v prvom rade potrebné zistiť príčinu nadmerného potenia. Okrem teplého počasia to môže byť psychické vyčerpanie, úzkosť, neuróza, hormonálne poruchy, depresie či iné ochorenia, napríklad infekcie.

Je nevyhnutné

Aj keď nám potenie strpčuje život, je dôležité. Reguluje sa tak teplota tela, vylučujeme z tela soľ, zároveň nás chráni aj pred neželanými infekciami. Pri športe, strese, ale aj pobyte v teplej nevetranej miestnosti sú potné žľazy aktívnejšie a pod pazuchami môžu vzniknúť nepekné mokré a zapáchajúce kruhy, hoci ste použili dezodorant. Vyskúšajte preto domáce recepty, ktoré vás tohto problému zbavia. Vedeli ste, že množstvo vecí, ktoré má doma asi každý, vám môže pomôcť viac ako výrobok z drogérie? Napríklad obyčajný jablčný ocot alebo vodka. Skúste naše triky a prestaňte sa hanbiť.

Skorocel a žihľava

Ak sa vám nadmerne potia nohy, obuv zvnútra potierajte čerstvým skorocelovým listom. Pri nadmernom potení rúk či nôh možno použiť kúpeľ zo smrekových výhonkov, listu orecha, dubovou alebo vŕbovou kôrou. Účinným riešením pre nadmerne sa potiace a zapáchajúce chodidlá je aj žihľava. Pripravte si dve hrste čerstvej žihľavovej vňate – stonky, listy, a zalejte ich večer piatimi litrami vody. Nasledujúci deň všetko zohrejte až po bod varu. Vodu neceďte.

Nohy si máčajte v teplom kúpeli asi dvadsať minút. Žihľavu nevyhadzujte, pretože ju môžete ešte využiť. Ďalší deň ju opäť povarte. Jednu dávku môžete totiž použiť aj trikrát. Urobte si z nej aj čaj, dodá vám sviežosť a očistí vás. Aj kúpeľ s jedlou sódou má skvelé účinky. V lavóre s teplou vodou rozpustite dve polievkové lyžice bikarbóny a nohy si máčajte minimálne tridsať minút. Kúpeľ opakujte aspoň raz do týždňa.

Púder na dlane

Detský púder je skvelá zbraň, ktorá osuší ruky. V spoločnosti si ho prášiť na ruky asi nebudete, ale aspoň v domácom prostredí. Rovnako účinná je aj jedlá soľ. Je to rýchly a účinný sušič mokrých dlaní. Pomôže aj ďalší trik. Ponárajte dlane striedavo do studenej a teplej vody. Tým, že ruky dávate do odlišne teplých prostredí, úspešne vám to stiahne cievy. Môžete si pomôcť aj tak, že do studeného kúpeľa pridáte kocku ľadu a osviežujúci citrón.

Bylinky nesklamali

Osvedčenými bojovníkmi proti poteniu sú šalvia a praslička. Ich výluhy, kúpele alebo tinktúry môžete používať na problémové partie. Čaj z nich navyše upokojuje, čím obmedzuje potenie z úzkosti a nočné potenie.

Šalviový čaj

Jednu čajovú lyžičku šalvie zalejte vriacou vodou a lúhujte päť minút. Preceďte, môžete osladiť medom a pite dva razy denne.

S octom proti zápachu!

Zloženie jablčného octu si dokáže poradiť s baktériami. Zmiešajte ocot a vodu v pomere 2 : 1. Do pripravenej tekutiny namočte vreckovku a pretrite si tie časti tela, kde sa najviac potíte. Opatrní buďte, ak ste čerstvo oholení, ste na nejakom mieste mierne zranení alebo hoci len podráždení. Môže sa stať, že na citlivej pokožke sa vám ranka zapáli. Nesmiete zabudnúť ani na to, že tento ocot nemá príliš príťažlivú vôňu, preto ho aplikujte skôr v domácom prostredí.

Opité podpazušie

Zmiešajte vodku v pomere 1 : 2 s vodou a potierajte ňou potiace sa partie. Ak túto zmes vlejete do nádoby s rozprašovačom, máte provizórny domáci dezodorant.

Kúpele proti poteniu

Desať až pätnásť minút povarte jednu polievkovú lyžicu dubovej kôry. Stačia vám dva litre vody. Po odstavení lúhujte asi tridsať minút a preceďte do kúpeľa. Pridajte jablčný ocot. Rovnako si môžete urobiť odvar zo šalvie či z orechových listov.

Účinná kašička

Zmiešajte sódu bikarbónu s trochou vody a aplikujte túto kašu na problémové miesta. Nechajte ju pôsobiť a zaschnúť a potom ju dôkladne odstráňte vreckovkou. Sódu môžete do podpazušia aplikovať aj nasucho. Pokožku pod pazuchami si ňou stačí aj jednoducho poprášiť.

Zázračné plátky

Proti nadmernému poteniu výborne účinkujú aj citróny a obyčajné zemiaky. Kyselina citrónová má tiež schopnosť ničiť baktérie a súčasne aj odstrániť zápach. Nakrájajte si dve kolieska citróna a priložte si ich pod pazuchy. Nechajte si ich tam pôsobiť zhruba päť minút a potom sa opláchnite. Aj tu, podobne ako s octom, buďte opatrní pri podráždenej pokožke. Pri zemiakoch je to podobné. Umyte jeden, rozkrojte a dužinou si následne ošetrite problémové miesta.

Domáci dezodorant z kokosu

Ak ste predsa zvyknutí na klasicky tuhé dezodoranty, pripravte si svoj domáci. Základom je kokosový olej, do ktorého sa pridáva sóda bikarbóna, kukuričný škrob a esenciálny olej. Dve polievkové lyžice panenského kokosového oleja mierne rozpustite. Potom doň pridajte štyri polievkové lyžice sódy bikarbóny a štyri polievkové lyžice škrobu. Zmes poriadne premiešajte. Na záver pridajte zopár kvapiek esenciálneho oleja, ktorý dodá obľúbenú vôňu. Keďže sa kokosový olej pri stúpajúcej teplote rozteká, dezodorant skladujte v chladničke.

Pri potení obmedzte:

Kofeín skúste hlavne v lete nahradiť čajom, ktorý vyrovnáva teplotu v tele.

Koreniny a čili štartujú metabolizmus, čo má za dôsledok zvýšenie potenia.

Cesnak a iné silne aromatizované suroviny

V roku 2018 ste hľadali často odpoveď na otázku: Ako znížiť horúčku? Tak ako to urobiť?

VIDEO: Malý Tom prežil v horách dve noci sám. Jeho príbeh je najväčší tatranský zázrak

Aj mŕtvi sú na posmech! Pozrite si najnovších laureátov Darwinovej ceny za hlúpu a zbytočnú smrť