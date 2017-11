Namixujte si vlastný parfum. Nemusíte mať geniálny nos, aby ste si namiešali príjemnú voňavku

Je na vás, či sa rozhodnete pre voňavku na olejovej alebo alkoholovej báze. Prvá má výhodu, že vôňa na koži vydrží dlhšie a olej je príjemný na pokožku. Môže však zosmradnúť. Pri alkohole to nehrozí, no zase sa rýchlo vyparuje. Preto potrebujete kvalitný čistý lieh z melasy (určite nie zemiakový!) alebo kvalitnú neochutenú vodku. Plus destilovanú vodu. Mieša sa v pomere 15 ml liehu, 2 ml destilovanej vody a 6 až 8 ml esenciálnych olejov. Pri parfumoch na olejovej báze používajte marhuľový, mandľový alebo jojobový olej. Ten má, mimochodom, najdlhšiu výdrž.

Kvapky vône

Ďalšou zložkou sú esenciálne oleje. Vyberte si vône, aké sa vám páčia, a poskladajte ich. Aj domáci parfum musí mať hlavu, srdce a základ. Dokopy je to asi 45 kvapiek, ktoré rozrátajte podľa intenzity esencie. Každú naberajte vlastnou pipetou. Potom už len dolejte do nádobky 8 ml oleja a nechajte uležať aspoň šesť týždňov, aby sa vonné zložky dostatočne rozložili. Prelejte do pekného flakónu a môžete omamovať mužské nosy.

Experimentujte s vôňami

Vyskúšajte kombinácie kvetov, citrusov, drevín a korenín. Ako pomôcku si môžete vybrať originálne parfumy a prispôsobiť si zloženie. Dvadsať kvapiek zodpovedá zhruba 1 mililitru.

Esenciálne oleje, ktoré sú vhodné ako základ parfumu:

borovica,

céder,

jazmín,

neroli,

pačuli,

santal,

škorica,

vanilka,

ylang-ylang,

vetiver,

kadidlovník,

ruža

Esenciálne oleje, ktoré sú vhodné ako srdce parfumu:

bazalka,

citrónová tráva,

fialka,

hyacint,

jazmín,

levanduľa,

mandarínka,

majorán,

narcis,

neroli,

ruža,

rozmarín,

tuberóza,

škorica

Esenciálne oleje, ktoré sú vhodné ako hlava parfumu:

bergamot,

citrón,

eukalyptus,

grapefruit,

mäta



