Nemáte ešte na jar bomberu? To musíte zmeniť!

Táto zelená bunda do pása uzrela svetlo sveta počas druhej svetovej vojny, kedy ju nosili predovšetkým muži z armády, konkrétne letci. Náhoda nie je ani v tom, že materiál bombery je z nylonu, pretože má rýchloschnúce vlastnosti a to bolo v prípade letcov veľkou výhodou. Bundy im vo vysokých nadmorských výškach nezmrzli a nepociťovali chlad. Svoj význam malo aj oranžové vnútro búnd, pretože ak by sa stala letecká nehoda, vďaka výraznej farbe by ich záchranári našli rýchlejšie.

Aj celebrity ich nosia

Dnes má podoba bombery čisto módnu záležitosť a tomuto šialenstvu prepadli aj viaceré známe tváre. Nie je sa čomu čudovať, pretože sa dá kombinovať k džínsom, sukni či dokonca aj k elegantnejšiemu oblečeniu. V obchodoch je k dispozícii bohatá ponuka bomberov, čo sa týka farebnej škály či dokonca dĺžok. Jedno je však isté, a to, že jedna bombera by nemala chýbať aj vo vašom šatníku.

