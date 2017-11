Neviete si vybrať správny odtieň NUDE rúžu? Riaďte sa farbou vlastnej bradavky!

Nude farby svedčia každej žene. Hotovou vedu je však vybrať ten správny odtieň, ktorý nenápadne a vkusne podčiarkne to, čo je na vašej tvári krásne. Viete, ako správny nude rúž vybrať?

Farba bradavky

Krútite hlavou a nechcete veriť tomu, čo práve čítate? Skutočne je to tak. Správny odtieň nude rúžu by mal byť o jeden až dva odtiene tmavší ako farba vašej pokožky. A presne tak je to predsa s farbou bradaviek u žien. Vôbec nezáleží na farbe pleti č veku. Rovnaký názor má aj uznávaná dermatologička Elizabeth Tanzi, ktoré potvrdila, že farba bradaviek je zhodná so správnym odtieňom rúžu, ktorý vám zaručene pristane.

