Nová prevratná metóda: Dámy, chcete mať hustejšie VLASY? Páni, bojíte sa plešiny? Vieme čo s tým

Možno to trápi práve vás – každé ráno sa pozriete do zrkadla a ste nešťastná z toho, že pokožka na hlave v určitých miestach presvitá viac, ako by sa vám páčilo, a vlasy sú čoraz tenšie. „Najväčšie percento ľudí, ktorých trápi vypadávanie vlasov, trpí androgenetickou alopéciou,“ hovorí MUDr. Lucia Podhorová.

Znamená to, že za plešatenie môžu hormóny, na ktoré sú vlasové cibuľky veľmi citlivé, a čiastočne aj genetika.

Čo robiť?

Možností riešenia problému je viac, od transplantácie vlasov cez lieky až po využitie vlastných progenitorových buniek – „potomkov“ kmeňových buniek. Majú silu regenerovať tkanivá tým, že sa dokážu premeniť na akýkoľvek typ bunky, a teda aj na bunku, ktorá tvorí výstelku vlasovej cibuľky. A v tom je tajomstvo metódy, ktorú využívajú na klinike Dermarevolta v Bratislave-Jarovciach. Dokážu dostať vlasovú cibuľku do takej kondície, aby z nej mohol vyrásť zdravý vlas. Aj tento zázrak má však svoje limity – na úplne plešatej hlave hriva neporastie. Či vám bunky pomôžu, to najspoľahlivejšie povie odborníčka, keď vás vyšetrí.

Priebeh zákroku

Za ideálnych okolností rastú z každej cibuľky dva až tri vlasy. Vďaka trichoskopu, ktorý zobrazí pokožku vašej hlavy ako lupa lekárka uvidí, ktoré folikuly sú postihnuté, či z nich vyrastá aspoň jeden, hoci tenký vlas, alebo nič. „Vieme zasiahnuť len tam, kde nie je folikul úplne vyčerpaný,“ upozorňuje MUDr. Podhorová. Preto čím skôr začnete s liečbou, tým lepšie.

Z miesta, ktoré nie je postihnuté plešivením, vám v lokálnom znecitlivení odoberú špeciálnym jednorazovým nástrojom kúsok tkaniva – valček, ktorý prechádza všetkými vrstvami kože, v ktorej sú progenitory. Po biopsii ostanú malé ranky s priemerom 3 mm, zahoja sa do dvoch týždňov.

Tkanivo sa vloží do špeciálnej sterilnej kapsuly, ktorá ho rozseká tak, aby sa miliardy progenitorových buniek nepoškodili. Kapsula sa vloží do prístroja, ktorý v priebehu 5 minút odfiltruje bunky bez pridania chemikálií. Pridaním fyziologického roztoku vznikne asi päť mililitrov tekutej životodarnej masy, ktorú lekárka natiahne do injekčnej striekačky. Potom ju tenkou ihlou vpichne do postihnutých miest. Po vpichoch neostávajú žiadne ranky ani chrastičky.

Aké sú možnosti liečby ?

Podľa dermatologičky MUDr. Lucie Podhorovej majú ľudia s adrogenetickou alopéciou viacero možností liečby. V porovnaní s metódou využitia progenitorových buniek majú však isté nevýhody: