Obstáli? Štylista z nákupných maniačok si posvietil na róby z Plesu v opere!

Kristína Kövešová (35)

Mnohí by riešili tú partu. Správne, od nej by sa mal odvíjať celok. Strih šiat však nepomáha, Kristínu znižuje, pričom by stačilo, aby línia šiat bola zvislá. Nástrahy bielej zvládla, no menej rozšafný účes by tiež pomohol. Reportérke nevyšiel príchod po červenom koberci. Jej partner si ju viedol po zlej strane.

Zlatica Švajdová Puškárová (41)

Trendy kreácia so všetkými atribútmi. S kvetmi sa rozsypalo vrece, ale musím priznať, že na tomto plese boli tieto kvetinové šaty pre mňa najatraktívnejšie. Myslím, že to bude čiernym podkladom, trochou starosvetského nádychu, strihom a peknou vizážou. Zlatica to zvládla s prehľadom a s istotou.

Elena Kohútiková (65)

Ďalší príklad elegantnej dámy. Ak opomenieme, že viacerí návrhári nakupovali v tom istom metrovom textile, je táto róba príkladom dobrej voľby. Sedí strihom, rafinovaným detailom a v atraktívnej melírovanej metalickej zmesi zlatých a strieborných odleskov zapadá na noblesnú príležitosť. Nezaostávajú ani vkusné doplnky a svieža vizáž.

Lucia Hablovičová (39)

Lucia patrí tradične k najzaujímavejším dámam. Nezostala svojej povesti ani tento rok nič dlžná. Efektné sošné šaty v metalických farbách vytvárali až prchavo šumivé efekty. Pekný príklad jednoduchej formy čistých línií s korením materiálu a farieb.

Renáta Názlerová (50)

Príjemná decentná farebnosť, ktorá Renáte veľmi pristane. Pekná práca so strihom najmä pri riešení dekoltu a rukávov, ktoré ruky opticky vhodne tvarujú. Veľmi dobre sú zvolené aj náušnice a vizáž dotvára slávnostný dojem.

Anna Šišková (58)

Vzory, ktoré vytvárajú priehľadné časti na vrchnej časti šiat, pôsobia ako príliš úzka košeľa, ktorá už-už praskne. Niekedy aj jeden takýto detail zatieni celok. Inak by boli šaty neškodné. Volil by som objemnejší výčes a zvážil alternatívu okuliarov.