Olej z kuchyne: Vieme, ktorý je vhodný na opaľovanie. TENTO vás ochráni najmenej!

Dajte si pozor na to, aby vás honba za bronzovou pokožkou nestála zdravie. Vaša pleť si všetko pamätá a ani najmenšie spálenie vám neodpustí. Ak ste chcete vyskúšať prírodné oleje, pokojne môžete. Treba však vedieť, poa kú dlhú dobu vás ochráni. Aký faktor obsahujú? My vám to prezradíme!

Mrkvový olej

Tento olej má SPF 30 až 50, okrem toho má skvelé antiseptické účinky a zabezpečí vám krásnu farbu opálenia.

Malinový olej

Ešte ste o ňom nepočuli? Malinový olej disponuje SPF 30 až 40, čo vôbec nie je málo. Ako jediný z prírodných olejov vás ochráni pred UVA a UVB žiarením. Na opaľovanie je teda viac ako vhodný.

Olivový olej

Veľa žien na opaľovanie používa azda najobľúbenejší olej zo svojej kuchyne. Treba však vedieť, že jeho SPF je iba 2-8. Pozor na to, aby ste sa nespálili.

Kokosový olej

Používate ho všade, kde sa len dá? Jeho účinky sú naozaj skvelé, pri opaľovaní však opatrne. Tento olej má SPF iba 2 a tak je oveľa vhodnejší po opaľovaní. Vaša pokožka bude krásne jemná.

Avokádový olej

Hoci nepatrí medzi extra preferované, avokádový olej môže mať SPF až 15, čo už je vcelku slušné. Nezabudnite sa natierať v pravidelných intervaloch.

