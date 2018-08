Parfumové Oscary: Možno aj vy používate voňavku, ktorá získala túto prestížnu cenu

Najlepší herci dostávajú Oscary, najlepšie voňavky The FiFi Awards. V parfumérskom priemysle sa toto ocenenie teší veľkej vážnosti. Nechýbajú kamery, fotoaparáty, červený koberec. Veď sa aj na udeľovaní každoročne zúčastňujú mnohé svetové celebrity. Krásne voňať chce predsa každý.

Od automobilov k voňavkám

Prvý ročník The FIFI Awards bol v newyorskom hoteli Plazza a za absolútneho víťaza vtedy odborníci vybrali Chanel No.19. Kvetinovo-drevitá vôňa bola taká elegantná, že ju ocenili nielen dámy, ale aj páni.

Autorom plastiky z pravého krištáľu, ktorú si preberali siedmi víťazi, bol dizajnér Pierre Dinand. Autor mnohých ikonických fľaštičiek pre YSL, Givenchy, Rochas, Balenciaga, Guerlain, Dior… Pritom tento francúzsky umelec začínal v automobilovom priemysle. Robil šoféra, ktorý testuje autá, no len do chvíle, než vyšlo najavo, že nemá vodičák. Okamžite ho vyhodili a nové miesto si našiel v chemickej spoločnosti. Nepáčilo sa mu však balenie produktov a navrhol inováciu. Mala obrovský úspech a jeho meno sa dostalo do povedomia.

Nový štuplík

Oslovila ho parfumérska veľmoc Rochas, ktorá práve premýšľala o inovácii flakónu pre slávnu vôňu Madame Rochas. Dinand nielenže navrhol krásnu fľaštičku, no ako prvý použil aj rozprašovač z kovu a plastu. Úspech bol fenomenálny. Odvtedy sa dizajn parfumových flakónov stal jeho remeslom.

A úspech mala aj jeho krištáľová cena. Dinandova plastika sa udeľovala od sedemdeesiatych rokov až do roku 2006, keď ocenenie dostalo nový kabát. Dnes je to zhmotnená kvapka parfumu, ktorá rozvlňuje štíhly hranol z krištáľu. A kto sa teší z tejto ceny? Napríklad Cliniue Happy, Chanel No.5, Safari od Ralpha Laurenta, Angel od Thierryho Muglera alebo Poison od Diora.

