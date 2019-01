Plesové pätoro: Poradíme vám, ako sa vyvarovať nežiadúcemu faux pas

Dobročinný Ples v opere, ktorý na Slovensku otvára celú plesovú sezónu, privíta slovenské osobnosti už túto sobotu. Ak aj vy patríte medzi nadšencov, ktorí uznávajú distingvovanú zábavu, je najvyšší čas začať prípravy. Prečítajte si rady, vďaka ktorým nevyvoláte žiadnu negatívnu senzáciu.

Ples nie je koktail ani letná zábava

Zvoliť vhodné oblečenie je zdanlivo jednoduché, pri jeho výbere však treba dávať obzvlášť pozor. Spraviť chybu hneď na začiatku, môže totiž zničiť náladu na celý večer. Pointou správneho oblečenia je najmä výber na konkrétnu príležitosť. Na ples sú vhodné dlhé šaty. To, či zvolíte honosnejší alebo jednoduchší strih, by ste mali usúdiť podľa typu plesu. Veľa napovie pozvánka. V každom prípade však platí zásada, že na ples nepatrí denné oblečenie. U mužov sa za to večerné považuje tmavý oblek, frak, či smoking. Pri ženách sú to šaty z brokátu, hodvábu, či zamatu. Veľký pozor treba dávať na letné materiály, v ktorých sa žena skôr strápni, ako zažiari. Uvedomiť si tiež treba, že ples nie je koktail. Krátke šaty s hlbokým výstrihom, či odhaleným chrbtom treba nechať doma.

Emancipácia ide bokom, dôležitý je muž

Už pri príchode na ples by sa mala žena nechať viesť svojim partnerom. Muž by mal svojej partnerke otvoriť dvere na aute, aby mohla vystúpiť. Následne jej pomáha s vyzlečením si kabáta, ktorý taktiež sám pôjde odložiť do šatne a vezme si lístok. Akonáhle sa pár dostaví k svojmu stolu, mal by sa zoznámiť so spolusediacimi. Prvý sa predstavuje muž, ktorý následne predstaví svoju partnerku. Pri podávaní rúk platí pravidlo, že najskôr si podávajú navzájom ženy, následne podáva ruku žena mužovi a až potom muži medzi sebou.

Pravidlo nerozprávania pri jedle neplatí

Ak ste boli doteraz zvyknutí na to, že pri jedle sa nekonverzuje, vedzte, že ples je príležitosť na to, aby ste to zmenili. S hosťami pri stole by ste mali udržiavať komunikáciu aj pri jedle, nemusí ísť o žiadne dôležité témy, ale skôr jednoduchšie konverzácie, ktoré nikoho neurazia. Dôležitý je tiež postoj tela. Je priam zakázané opierať sa o stôl lakťami. Zradné môže byť aj pečivo, podľa etikety si ho treba trhať a nie vkladať celé do úst. Pozor by ste si jednoznačne mali dať na pitie alkoholu. Ples je špeciálny večer, ktorého pointou je niečo iné, ako stratiť kontrolu nad svojim správaním.

Požiadať o tanec môže len muž

Pri tanci je opäť dôležitý najmä partner. Ten môže okrem svojej partnerky požiadať aj iné ženy od svojho stola. Musí tak však spraviť iba so súhlasom ženy, ktorú na plese sprevádza. Partner ženy, ktorá bola niekym požiadaná do tanca, by zas mal požiadať o tanec tiež druhú ženu, aby nezostala pri stole sama. Zásady platia aj pri tanci. Pohyby by mali byť decentné. Treba dávať pozor na to, aby ste nevrážali do ostatných.

Odchod bez rozlúčky sa neodpúšťa

Ideálnym časom odchodu z plesu by mal byť moment, keď odišla polovica až dve tretiny hostí. To sa však samozrejme nemôže podariť každému. Všeobecne však platí, že z plesu by sa nemalo odchádzať pred polnocou. Okrem toho sa patrí rozlúčiť sa so všetkými ľuďmi od vášho stola a taktiež aj s hostiteľmi.

