Podľahli ste trendu čiernej zlupovacej masky? Urobte si doma vlastnú z TEJTO suroviny!

Túžite po dokonalej pleti a urobili by ste pre to všetko na svete? Čierne bodky na tvári a nose skutočne nie sú ničím vábnym. Predtým, ako pobežíte do najbližšej drogérie, si namiešajte prírodnú zlupovaciu masku zo suroviny, ktorá máte určite v chladničke.

Budete potrebovať:

1 vajce

vidličku

2 misky

papierový obrúsok

Ako na to?

Žĺtok oddeľte od bielka a dajte ich do misiek. Bielko prešľahajte vidličkou a naneste ho na vyčistenú tvár v rovnomernej vrstve. Na tvár potretú bielkom priložte tenkú vrstvu papierového obrúsku. Nechajte zaschnúť a počkajte 20-30 minút. Následne obrúsok opatrne od čela smerom k brade stiahnite.

Na rad prichádza žĺtok. Premiešajte ho a na zjemnenie pridajte pár kvapiek olivového oleja. Naneste na tvár a nechajte pôsobiť 10 minút. Tvár umyte vlažnou vodou a naneste hydratačný krém. Vaša pleť bude vypnutá a predovšetkým čistá.

TIP Šarmu: Masku aplikujte na tvár minimálne 2x do týždňa.

