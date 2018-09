Posaďte sa nad paru! Inhalovanie nepomáha len zapchatému nosu. Kedy je dobré horúce výpary nasmerovať pod sukňu?

Inhalovanie horúcej pary obohatenej o soli či bylinky používa skoro každý, koho trápi nádcha, zapchatý nos, zanesené dutiny. Na rovnakom princípe funguje aj vaginálne naparovanie. Prekrví panvové dno, čistí pošvu a blahodárne pôsobí na intímne partie ženského tela. Využíva sa hlavne pri bolestivom menzese, nepravidelnom menštruačnom cykle či proti PMS. Niekto dokonca tvrdí, že podporuje plodnosť a napomáha otehotneniu. Ženy, ktoré ho praktikujú pravidelne, majú vraj svoje dni presne ako hodiny, každých dvadsať osem dní.

Ako na to

Na vaginálny bylinkový zápar sa hodí skorocel, levanduľa, rozmarín, harmanček, ruža, ďatelina, palina, nechtík. Kombinovať sa však má maximálne päť bylín.

Ideálne je robiť si zápar tesne pred, alebo po menštruácii. Zhruba päť hrstí sušených bylín macerujte niekoľko hodín vo veľkom hrnci so studenou vodou a potom ich priveďte pod pokrievkou do varu a krátko povarte. Potom už stačí počkať kým para trochu schladne, posadiť sa nad paru a zakrútiť do deky, aby výpary neunikali a smerovali len tam, kam potrebujete. Vydržte tak dvadsať minút.

Kedy nie

Naparovanie nie je vhodné pri akútny zápaloch, krvácaní, v šestonedelí a po komplikovanom pôrode. Kontraindikáciou sú aj nádorové ochorenia, epilepsia a žilná trombóza.