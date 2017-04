Posledná šanca zapojiť sa! VYHRAJTE so Šarmom vytúženú premenu: Omladnete a schudnete!

Čas pred zrkadlom trávime asi všetky rovnako. Špúlime pery, naťahujeme si tvár alebo sťahujeme bruško do kontúr, po ktorých túžime. Váš sen sa vďaka Šarmu môže stať skutočnosťou. Tím profesionálov z najväčšej kliniky estetickej a preventívnej medicíny a plastickej chirurgie, ktorá pôsobí na Slovensku aj v Česku, sa postará o TRI Z VÁS. Stačí, ak sa zapojíte do našej súťaže – dve výherkyne získajú omladenie, jedna formovanie postavy.

SlimLipo

Schudnete vďaka laserovej liposukcii SlimLipo – bez nutnosti narkózy a hospitalizácie vám v rámci jedného zákroku odstránia prebytočný tuk, ale zároveň vypnú kožu a navrátia jej elasticitu. Nevznikajú kožné nadbytky a previsy. Výsledok je trvalý a viditeľný.

Omladnete pomocou:

Výplní kyselinou hyalurónovou – hydratuje pokožku a sťahuje rozšírené póry, vyhladzuje vrásky a ryhy, redukuje akné, omladzuje vráskavý krk, dekolt a ruky.

– hydratuje pokožku a sťahuje rozšírené póry, vyhladzuje vrásky a ryhy, redukuje akné, omladzuje vráskavý krk, dekolt a ruky. Blepharoplastiky, korekcie očných viečok – mnoho ľudí má obavy z komplikácií alebo z viditeľných jaziev, ktoré by sa len ťažko hojili. Zbytočne. Na klinike disponujú najmodernejšími prístrojmi a technológiami.

– mnoho ľudí má obavy z komplikácií alebo z viditeľných jaziev, ktoré by sa len ťažko hojili. Zbytočne. Na klinike disponujú najmodernejšími prístrojmi a technológiami. Botulotoxínu – odstraňuje mimické vrásky v okolí očí aj na čele. Zaberá aj na niektoré typy vrások na krku a pomarančovú kožu na brade, zdvíha kútiky úst, znižuje líniu úsmevu, ktorý odhaľuje ďasná. Poradí si aj s nadmerným potením.

– odstraňuje mimické vrásky v okolí očí aj na čele. Zaberá aj na niektoré typy vrások na krku a pomarančovú kožu na brade, zdvíha kútiky úst, znižuje líniu úsmevu, ktorý odhaľuje ďasná. Poradí si aj s nadmerným potením. Mezonití – zákrok sa robí pomocou tenkej ihly. Stimuluje sa tvorba kolagénu a vytváranie novej kolagénovej spevňujúcej siete. Mezonite odstránia vrásky a prinavrátia tvári jasné kontúry. Vypnutie tváre vydrží niekoľko rokov.

Čo vás čaká?

individuálny prístup na modernej klinike, ktorá ponúka vyše tristo služieb

medzinárodne uznávaní špecialisti, ktorí majú na svojom konte vyše tridsaťtisíc spokojných klientov za rok

konzultácia s odborníkom, ktorý vám poradí, aký zákrok je pre vás najvhodnejší

Čo musíte urobiť?

TRI z vás získajú vytúženú premenu na Klinike Yes Visage v hodnote až 3 000 eur! Napíšte nám svoj príbeh, aký dermatologický problém vás najviac trápi a priložte aj fotografiu. Na vaše maily čakáme do 23. 4. 2017 na adrese premena@yesvisage.sk.

Organizátorom súťaže je Klinika YES VISAGE, Michalská 9, 811 01 Bratislava