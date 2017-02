Prečo sa kúpe v citrónoch? Známa vizážistka vám poradí skrášľujúce procedúry

Živí sa krásou, ale na množstvo produktov v kúpeľni si nepotrpí. „Nemám rada, keď je v kúpeľni veľa vecí. Len to najpotrebnejšie. Líčim sa v kuchyni pri stole, aby som mala denné svetlo. Potom sa mi nestane to, že vyjdem do ulíc ako zmaľované vajce, čo hrozí pri umelom osvetlení. Preto keď sa líčite v kúpeľni, pred odchodom z domu sa aspoň skontrolujte pri okne na dennom svetle,“ odporúča Blanka.

Citrónová liečba

V kúpeľni sa najčastejšie kúpe. „Niekedy si aj trikrát za deň napustím vaňu, zvlášť v zime – tak sa zohrievam. A mám aj tip, keď na vás niečo lezie. Kúpte si dve kilá citrónov, narežte ich na kolieska, dajte do vane a napustite vodu tak do štvrtiny. Stačí toľko, aby citróny pustili šťavu. Sadnite si do vane a kolieskami citróna si šúchajte telo. Ja tam vydržím dvadsaťpäť minút. Keď pokožka sčervenie, je to znak toho, že citrón je v tele. Po kúpeli sa už nesprchujem, nech citróny ostanú na pokožke. Má to aj vedľajší efekt – krásne vonia celý byt. Ak si v tom kúpeli dáte aj čaj, najlepšie zázvorový a potom si hneď ľahnete do postele, do rána ste zdraví,“ prisahá vizážistka.

Dekoratívny manuál krok za krokom: Rady, vďaka ktorým bude váš make-up dokonalý

Oprava na pleť

Blanka musí byť vizitkou svojej práce a základ príťažlivej vizáže je pekná pleť. „Používam hypoalergénnu kozmetiku Sans Soucis, ktorá obsahuje minerály. Je to vyslovene ,opravná‘ kozmetika, keď vám pleť pokazí iná značka, touto dáte všetko do poriadku. Používam rad na citlivú pokožku s výťažkami z ľubovníka, je to upokojujúca zložka.“

Škoricová masáž

Keďže Blanka pracuje rukami, chce ich mať reprezentatívne.

„Vyrábam si pílingovú zmes na ruky. Zmiešam kokosový bioolej, hnedý cukor a mletú škoricu. Masa musí byť hnedá, hustá a musí voňať po škorici. Ideálne je použiť ju deň po príprave, keď sa suroviny dobre premiešajú a celé to zhustne,“ radí Blanka.

Zmesou si masíruje ruky pár minút dvakrát do týždňa. „Ruky sú potom premastené, čo je v tomto zimnom období fajn. Na dotyk sú veľmi príjemné a omladené.“

Domáca maska 2v1: Zabojujte s nepekným akné a vráskami zároveň

Záchrana s Aloe vera

„Ako SOS používam deväťdesiatpercentné Aloe vera, ktorého som aj tvárou. Súhlasila som s tým práve preto, lebo to mám odskúšané. Napríklad naša produkčná mala dlhé roky ťažký ekzém na rukách, liečila si ho všeličím, a keď použila Aloe vera, po týždni jej ekzém zmizol a dodnes sa nevrátil. Ďalšej členke štábu pomohlo proti červeným fľakom na tele, ktoré sa jej vyhadzovali z laku na nechty. Výborným pomocníkom je aloa v lete, keď ste spálení od slnka. Nastriekate na pokožku a spálenie sa rýchlejšie zahojí. Je to zázračná vec!“

Blankine vychytávky

Suchý šampón – Odporúča ho ženám s jemnými, šmykľavými vlasmi s tendenciou rýchlo sa mastiť. „Navyše, dodajú účesu objem a zamaskujú sem-tam sivý vlas alebo odrasty. Najmä pre dlhovlásky je to efektívne, keď si nestíhajú umyť a vysušiť vlasy. Už sa vyrábajú suché šampóny aj na tmavé vlasy, takže žiadny biely poprašok.“

4 kroky expresného mejkapu. V rannom zhone vám ušetria cenné minúty

U vizážistky nechýbajú ani rôzne kefy na jej dlhé vlasy.

Melica – Potrpí si na vlasy, používa na ne biokozmetiku, značku z Litvy. Majú vraj výborné sérum.

Black mask – Veľmi rada používa masky na tvár. „Obľúbila som si čiernu masku na vyčistenie pórov. Pleť je potom veľmi jemná.“

Silikónové vankúšiky pod oči – Fungujú na odstránenie kruhov, opuchov, vyhladenie, celkovo na unavené oči.

Blankine obľúbené parfumy