Rafinované hviezdy vedia, ako na to! Odhalili plecia a ...

Kto zvládol lepšie rafinované poodhalenie pliec – celebrity na odovzdávaní cien Zlatý glóbus alebo naše hviezdy Plesu v opere?

Linda Nývltová (36)

Modelka bola na Plese v opere po prvý raz a svoju premiéru zvládla dobre. Róbu zverila do rúk módneho návrhára Michaela Kováčika. Hoci nestavil na pompéznosť, vyzerala pekne, jemne, no pri svojej kráse si môže dovoliť aj väčšiu okázalosť.

Veronika Cifrová Ostrihoňová (29)

Dizajnérka Katarína Vavrová pre moderátorku vymyslela takýto model a aj vďaka nej Veronika vyzerala skvele.

Zuzana Kanisová (40)

Módnu štylistku na ples obliekal návrhár Fero Mikloško. Zuzana je známa svojím minimalistickým štýlom a láskou k čiernej farbe, a tak ani jej plesová róba nemohla byť iná.

Julia Roberts (51)

Pod outfit, ktorý bol chválený aj kritizovaný, sa podpísala Stella McCartney. Hoci nešlo o typické šaty, na ktoré sme pri odovzdávaní prestížnych cien zvyknutí, herečka nimi zaručene vzbudila pozornosť.

Catherine Zeta-Jones (49)

Manželka Michaela Douglasa okrem jedného pleca rafinovane odhalila aj sexi nohu. Zdá sa, že krásna herečka si stále môže dovoliť čo-to zo seba ukázať.

Lady Gaga (32)

Ťažko niečo napísať k tejto dokonalosti a štýlovej okázalosti. Speváčka na červenom koberci predviedla róbu z dielne Valentino.

Taylor Swift (29)

Speváčka sa vybrala na prestížnu akciu v šatách od Atelier Versace. Ukázala ramená, odhalila dekolt aj stehno a pôsobila naozaj sexi. Ak by ste však v niečom takomto prišli na ples, bolo by to faux pas.