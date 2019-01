SOS pred plesom: Kaviár a tekutý uhlík vás z Popolušky premenia na divu

Plesová sezóna odštartovala a nejedna z nás sa pri pohľade do zrkadla zdesí. Unavený a smutný pohľad, nevýrazné oči, mdlá pokožka, na ktorej vidieť sčervenané žilky a stav vlasov radšej ani nekomentujete. Samozrejme, pohľad na nižšie partie, ktoré dostali po Vianociach nové tvary, by si možno zaslúžili ešte ďalší komentár, ale radšej sa tým netrápte. Na liposukciu je už počas plesovej sezóny neskoro, radšej ukryte zaoblené krivky pod vhodný strih šiat a sústreďte sa na to, aby ste zažiarili oddýchnutou pleťou, zvodným pohľadom či krásnou hrivou. „V prvom rade si treba dopriať oddych, čerstvý vzduch, nasadiť zdravú životosprávu s dostatočným pohybom a pitným režimom a zveriť sa do rúk odborníkom,“ hovorí MUDr. Vanda Przewlocka, PhD., z bratislavskej kliniky zdravia a krásy.

VIDEO: Mejkap na celú noc - takto si spravíte dokonalú vizáž na ples. Vydrží až do rána!

Nakopnite pleť

„Pleť potrebuje dokonalé prečistenie, zbavenie odumretých buniek, hĺbkovú hydratáciu a vyživenie, omladenie a napokon vypnutie a rozžiarenie,“ hovorí doktorka. Hoci to znie ako dlhodobý proces, dnes už existujú zázraky na počkanie. Hollywoodske hviezdy napríklad letia na revolučné uhlíkové ošetrenie. To je dostupné už aj u nás, takže sa z Popolušky zamazanej od popola môžete premeniť na žiarivú divu. „Podstatou ošetrenia Carbon Peel je využitie účinkov tekutého uhlíka. Vhodné je najmä pre ženy, ktoré trpia mastnou pleťou, akné so zväčšenými či čiernymi pórmi,“ konštatuje MUDr. Przewlocka.

Krása od kôz: Tuk a srvátka z ich mlieka omladí aj vylieči citlivú pokožku

Po očistení pleti sa na pokožku nanesie tekutý uhlík, ktorý preniká hlboko do pórov. „Potom na rad príde Qswitched laser, ktorého svetlo je priťahované k uhlíkovým časticiam. Ten ničí uhlík a ním odoberá odumreté bunky kože, kontaminanty a oleje,“ spresňuje. Vhodný je pre všetky typy pleti, dokonca aj citlivú. Je to jeden z najúčinnejších laserov nielen na akné, ale aj na vyhladenie vrások, cievky, pigmentové škvrny, jazvy a odstraňuje sa ním aj staré tetovanie. Pokožku vyčistí, zlepší pružnosť a rozjasní Prvou pomocou je aj mezoterapia, pri ktorej sa vpravia do pleti výživné látky. V oboch prípadoch si ošetrenie naplánujte vopred, aby si pleť oddýchla. Tesne pred plesom či zábavou si už doprajte len ošetrenie kvalitnou kozmetikou.

Perfektné vlasy

Korunou krásy sú vlasy – krásne upravené, ale hlavne zdravé. „Veľmi účinným ozdravením je mezoterapia vlasov, v rámci ktorej sa vitamíny vpravia priamo do dermy a dostávajú sa tak rovno k vlasovým folikulom. Stimuluje sa rast nových vlasov, regenerujú sa vlasové cibuľky, podporuje sa mikrocirkulácia vlasovej pokožky a zlepšuje sa celkový stav vlasov,“ dodáva odborníčka na estetickú medicínu MUDr. Vanda Przewlocka.

VIDEO s Lussi: Túžite po krásnych zapletancoch? Zvládne to aj nováčik!

Podmanivý pohľad

Vraj až sedemdesiat percent mužov sa najskôr žene pozerá do očí a až neskôr pohľadom skĺzava na ďalšie jej prednosti. Oči sú zrkadlom do duše, preto nezabudnite na partie okolo nich. „Vhodné sú ošetrenia na rozžiarenie očí s liftingovým efektom. Základom je mikromasáž očného okolia, ktorá prinesie úľavu očiam a uvoľní jemnú pokožku okolo. Napríklad bipolárna rádiofrekvencia veľmi efektívne spevní očné okolie,“ hovorí odborníčka. Ide o neinvazívny bezbolestný lifting, pri ktorom dochádza k zahriatiu kolagénových vlákien. Zmrštia sa, vďaka čomu sa koža nielen vypne, ale produkuje aj nové kolagénové vlákna a elastín. Jemná pokožka okolo očí sa vyhladí, vypne a odstránia sa stopy po únave.

hovorí odborníčka. Ide o neinvazívny bezbolestný lifting, pri ktorom dochádza k zahriatiu kolagénových vlákien. Zmrštia sa, vďaka čomu sa koža nielen vypne, ale produkuje aj nové kolagénové vlákna a elastín. Jemná pokožka okolo očí sa vyhladí, vypne a odstránia sa stopy po únave. Zlatou bodkou by mala byť upokojujúca maska na očné partie.

Upútať pozornosť by ste však mali aj úpravou očí. Kvalitný mejkap je základ, ale tak, ako má fotografia krásny rámik, aj vaše oči by mali byť orámované kašmírovojemnými a prirodzene zvodnými mihalnicami. Ak vám ich príroda nenadelila, nič to. „Dnes už trh ponúka revolučné metódy predĺženia a zahustenia mihalníc. Docielite dlhé husté mihalnice na nerozoznanie od skutočných. Výhodou je, že sú antialergénne, vhodné aj na najcitlivejšie oči,“ vysvetľuje kozmetička Alena Štaffová. Umelé mihalnice sa síce dnes vyrábajú najčastejšie zo syntetického polyesteru, no tie najkvalitnejšie sú vytvarované a vyleštené tak, že vyzerajú ako na-ozajstné. „Napríklad Volume Lashes sú kombináciou norkových a kašmírových rias a aplikujú sa jednotlivo na prirodzené riasy. Norkové riasy tvoria základ, na ktorý sa pre zahustenie pridávajú kašmírové. Tým oko získa plné orámovanie,“ podotýka. Predĺženie by však nemalo byť o viac ako 2 milimetre, aby bol zachovaný prirodzený vzhľad. Výhodou okrem bohatého vzhľadu je trvácnosť – sú krásne dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni.

vysvetľuje kozmetička Alena Štaffová. Umelé mihalnice sa síce dnes vyrábajú najčastejšie zo syntetického polyesteru, no tie najkvalitnejšie sú vytvarované a vyleštené tak, že vyzerajú ako na-ozajstné. podotýka. Predĺženie by však nemalo byť o viac ako 2 milimetre, aby bol zachovaný prirodzený vzhľad. Výhodou okrem bohatého vzhľadu je trvácnosť – sú krásne dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni.

Výstredná umelkyňa s pavúkmi vo vlasoch známa z filmu Zoolander 2 v šou Adely Vinczeovej!

TIP na rozmaznanie pleti – kaviár

Kaviár patrí od nepamäti k najvyhľadávanejším delikatesám a najluxusnejším ozdobám slávnostného menu na večierkoch, banketoch či recepciách. No vedeli ste, že okrem vášho maškrtného jazýčka si ho vie vychutnať aj vaša pleť? Alena Štaffová, kozmetička: Kaviár je veľmi prospešný pre pleť, a to hneď z niekoľkých dôvodov. Obsahuje vysoké množstvo omega-3, bielkovín, vitamíny A, E, D a B, množstvo minerálov vrátane selénu, ktorý spomaľuje proces starnutia buniek.

Misska Katarína Očovanová: Má perfektný trik na dokonalú blond hrivu!

Rovnako kaviár dokáže pomôcť pri vypínaní pokožky a regenerácii bunkovej štruktúry pleti. Aj preto sa začal využívať v kozmetike. Pri tomto ošetrení sa na pleť aplikuje najkvalitnejšia kaviárová kozmetika s anti-ageing efektom, dokonale ju zhydratuje a osvieži. V rámci ošetrenia pokožke doprajeme masáž a uvoľnenie. Výsledkom je krásne vypnutá a omladená pleť a dokonale zrelaxovaná pokožka.

Plesové pätoro: Poradíme vám, ako sa vyvarovať nežiadúcemu faux pas

Premýšľate nad vhodným parfumom na ples? Vyberajte podľa štýlu vašej róby

VIDEO s Lussi: Že modrá linka nie je v kurze? Vykúzlili sme s ňou zvodné oči!