Šperky ako pamiatka na blízkych: Okrem odtlačkov do nich Tomáš zhmotňuje hlas, aj tep srdca

Dnes vyrába Tomáš Stríž zaujímavé šperky zo zlata a striebra, ale donedávna bol jeho svetom najmä ten, ktorý mnohým ľuďom naháňa strach - svet mŕtvych, duchov, cintoríny a patológie. Keďže sa v ich rodine pohrebníctvo dedí z generácie na generáciu, neprišlo mu to ako zvláštne a rodičom v ich práci denne pomáhal.

Celulitíde dajte zbohom: Táto metóda ju rozbije a rozpustí!

Vyrába spomienky

Zlom nastal až vtedy, keď musel ísť pre nebožtíka v rozklade. "Vtedy som si povedal - stačilo. Naši ma teda presunuli do kancelárie. Stretával som sa s pozostalými, vybavoval pohreby, úmrtné oznámenia a pýtal sa sám seba, čo by im pomohlo utlmiť žiaľ. A napadlo mi vyrábať šperky, odtlačky s prstami mŕtvych,“ vysvetľuje Tomáš, ako sa dostal k terajšej práci.

Na výrobu šperkov s pamiatkou na zosnulých, ktorá sa už čoraz viac rozmáha aj medzi živými, používa odtlačky palca. Robí ich pomocou vankúšika od pečiatky. Odtláča ich na biely papier, aby boli pekne vidieť línie, potom ich upraví v počítači a prenesie laserom do kovu, tak vzniká zaujímavý šperk.

Aj na letisku buďte za štýlovú krásku: S našimi radami budete cestovať ako svetová hviezda!

Zhmotnený tep

Len pri odtlačkoch palcov však nezostalo. „Po dedkovi sme nemali žiadnu hmatateľnú pamiatku. Mamina stále opakovala, aká je škoda, že vtedy táto možnosť nebola. Vtedy mi napadlo, že aj hlas má svoju frekvenciu. Našiel som videonahrávku, kde dedko mamine gratuloval k narodeninám. Časť s gratuláciou som preniesol do kriviek a zvečnil na náhrdelník. Z druhej strany je napísané, čo bolo povedané. Mamina plakala od radosti, keď som jej to dal," netají s dojatím. Teraz má Tomáš ako novinku tep srdiečka. Bol v posilňovni, keď mu to napadlo.

Prišla vám pozvánka na letnú SVADBU? Takto budete očarujúca!

"V nej vždy čerpám nové inšpirácie a ventilujem hlavu z celého dňa. Hrala mi v ušiach skladba od Kelly Clarkson Heartbeat Song a vtedy to prišlo – tep srdca! Z Ameriky som si objednal stroj na meranie tepu. Toto už sú šperky pre živých. Dávajú si to robiť najmä zamilovaní. Najväčším hitom je však odtláčanie ručičiek a nožičiek novonarodených detí. Mamičky chcú mať pamiatku na to, kedy boli ich deťúrence malé. Drobci vlastne tvoria taký kontrast v mojej profesii: nový život verzus jeho koniec,“ opisuje Tomáš nevšedné nápady na šperky. Dokonca ich nosia aj niektoré známe tváre, ako Zuzana Belohorcová, sestry z dua Twiins, Roman Juraško, Thomas Puskailer, či Karin Haydu.