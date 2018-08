Speváčka Ilona Csáková v šoku: Dráma, na ktorú doplatila...

Pre niektoré ženy sú slabosťou kabelky, pre iné topánky alebo okuliare. Speváčka hitu Tornero či Proč mě nikdo nemá rád tvrdí, že ona najviac utráca práve za topánky a nejakú tú korunu dokáže „oplieskať“ aj za okuliare. „A čo sa týka kabeliek, nosím ich prakticky do zodrania. Tú, ktorú si obľúbim, putuje až do koša, keď sa na nej objavia známky nosenia,“ priznáva sympatická Češka.

Zdvihla jej tlak

Na jednu kabelku si však obzvlášť pamätá. „Písal sa rok 1998 a v Ríme som si kúpila nový model luxusnej koženej kabelky Salvatore Ferragamo v béžovej farbe za vtedy neuveriteľných 870 eur. Bola naozaj nádherná, úplne ma oslnila. V tom čase som však mala aj malé šteniatko yorkshirského teriéra. Volalo sa Lucinka a občas bývalo samo doma. Asi to bola pomsta, že so mnou niekde nešla. Novú kabelku som, samozrejme, nechala položenú kdesi na zemi a Lucinka mi na nej rozhrýzla obe pútka. Pritom som ju nosila len dva mesiace. Bola to však moja chyba a ona za to nemohla. Vtedy ma takmer porazilo, no keďže sa dožila až pätnásť rokov, je zjavné, že som ju vtedy neprizabila,“ smeje sa speváčka

