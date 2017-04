Stačí pár kvapiek tejto vône a pojmy ako impotencia a frigidita môžete navždy vymazať zo slovníka

Pamätáte sa na výrok Marilyn Monroe, že chodí spávať odetá len do kvapky Chanel No. 5?

Vďaka tomu vieme, že okolo bohyne sexuality sa vznášal oblak zmyselnej sladkej kvetinovej vône zo stromu ylang-ylang. Vône, ktorá je dodnes považovaná za silné afrodiziakum. Ylang-ylang podporuje v mužoch túžbu. Treba s ňou však narábať veľmi opatrne, lebo je veľmi intenzívna.

Naozaj stačí len Marilynina kvapka! Najmä ak používate priamo esenciálny olej.

Ani s parfumom, ktorý obsahuje ylang-ylang, to netreba preháňať. Okrem Chanel 5 po ylang- ylang vonia aj Mademoiselle Chanel, Amarige a Organza od Givenchy a J’adore od Diora.

Viete, po čom voniate, ak sa vo vašej obľúbenej voňavke ukrýva závan pačuli?

Skvapalnená túžba

Nie nadarmo ylang- -ylang v preklade znamená kvet kvetov. Kto k nemu privonia, tomu razom zlepší náladu. Esenciálny olej má antidepresívne účinky. A ako silné afrodiziakum dokáže vyriešiť problémy s impotenciou a frigiditou. Takže ak máte pocit, že partner po vás dostatočne netúži, alebo vy nemáte chuť na sex, zahaľte sa do kvapky vône ylang- -ylang. Sexuálny apetít bude razom späť!

Vyrobte si domáci kávový olej. Budete po ňom krásna, hebká, voňavá a plná energie

Vôňa Madagaskaru

Kananga voňavá, známa skôr ako ylang-ylang, je strom, ktorý rastie na Madagaskare, Filipínach a Sumatre. Dorastá až do dvanásťmetrovej výšky a z jeho žltých kvetov sa destiláciou získava jeden z najvoňavejších esenciálnych olejov.

Prečo Julia Roberts vonia po fazuli?

Na čo sa používa:

Do parfumov

Má afrodiziakálne účinky.

Zmierňuje stres a úzkosť.

Odstraňuje nespavosť.

Pomáha pri kožných problémoch.

Znižuje krvný tlak.

Urýchľuje rast vlasov.

Regeneruje pleť.



Vyskúšajte

Erotický kúpeľ

Pridajte do vane 10 kvapiek ylangu- ylangu, päť kvapiek rozmarínu a 5 kvapiek vetiveru.

Pre pevné nechty

Mierne ohrejte olivový alebo mandľový olej, pridajte 10 kvapiek ylangu-ylangu a nechajte pôsobiť 10 minút.

Vlasová kúra

Pridajte 20 kvapiek ylangu-ylangu do 15 ml jojobového, kokosového alebo olivového oleja a vmasírujte do pokožky hlave. Ideálne je nechať pôsobiť cez noc.

Horký pomarančovník nielen krásne vonia, ale zatočí aj s vráskami