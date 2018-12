TIETO CELEBRITY strávili Vianoce v pyžamách! Pozrite, akí sú zlatí!

Vianoce bez debaty patria k najkrajším sviatkom v roku a treba si ich vždy a za každých okolností spríjemniť. Skrátka, pri stromčeku by mala byť vždy pohoda a je úplne jedno, aký outfit máte na sebe. Niekedy k tej pravej sviatočnej atmosfére postačia aj pyžamá, v ktorých sa to môže zvrtnúť na poriadnu vianočnú párty.

Hlavne pohodovo

V pyžame si tento rok otvárala darčeky aj speváčka Jennifer Lopez (49), ktorá do rovnakého outfitu obliekla aj svoju mamu, dcérku a nahovoriť sa na tento úlet nechal aj jej priateľ Alex Rodriguez. Kto by to len na tvrdého basketbalistu z New York Yankees povedal? Očividne si túto pohodu rodinka užívala, o čom svedčia aj uvoľnené fotky z ich príbytku.

Rovnako na to bola aj rodina, pôvodom českej, modelky Karolíny Kurkovej (34), ktorá na rozdiel od Jennifer Lopez ohúrila v zelenom elfskom pyžamku. V panenskej bielej zase príchod Santa Klausa privítala módna návrhárka Rachel Zoe (47) s deťmi, ktorá v sebe očividne cit pre módu nezaprie...

Tak či onak, aj Vianoce v pyžamách majú čosi do seba! No nie?!