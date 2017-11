Trápia vás popraskané päty? Vyskúšajte namiesto pedikúry samozlupovacie ponožky. Sú vhodné aj pre pánov!

Nie každá žena má čas chodiť pravidelne na pedikúru. Stvrdnutá koža na pätách však nie je sexi. Ani keď ju v tomto ročnom období už ukrývajú topánky. Obnaženú nohu vidí váš partner, lekár, ľudia na plavárni… Navyše, pravá dáma má perfektné aj to, čo nevystavuje na očiach. A pre šetrné je tu ešte jeden dôvod - drsné chodidlá derú jemné pančušky.

Ponožky namiesto pemzy

Ako sa teda zbaviť popraskaných chodidiel bez pedikérky? Vyskúšajte samozlupovacie ponožky. S tými s bavlny nemajú veľa spoločného. Je to vlastne špeciálna maska na nohy. Obsahuje látky, ktoré pôsobia na stvrdnutú kožu. Stačí aby určitý čas pôsobili a zhruba za dva týždne sa stará koža zlúpne a zostane jemná ružová pokožka. Netreba na to žiadne ostré nástroje, ani mechanickú pomoc pemzy či škrabky.

Podponožky

Samozlupovacie ponožky sú vlastne akési návleky z fólie, ktoré sa aplikujú na umyté a vysušené chodila. Na ne sa dajú normálne ponožky a nechajú sa pôsobiť podľa inštrukcií výrobcu, zhruba 90 až 180 minút. Vyrábajú sa vo viacerých veľkostiach, pre dámske aj pánske nohy.

Ponožky dostať na webe alebo vo vybraných lekárňach a drogériách. Vyjdú vás do desať eur a môžete si vybrať, či chcete radšej s výťažkami z ovocia, z harmančeka alebo so slimačím slizom. Používať by ste ich však nemali v prípade, ak máte kožný ekzém, prípadne ste alergik.