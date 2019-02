Trendová budete v béžovej a púdrovej, odkazuje štylista Andrej Kusalík. V TOMTO zabodujete!

Oteplieva sa a s tým prichádza klasická otázka každej ženy – čo na seba? Nedávne fashion weeky vo svetových módnych metropolách odhalili trendy na prichádzajúcu jar, ale aby v tom nebol chaos, Andrej Kusalík vám poradí, na čo sa zamerať pri lovení nových kúskov v obchodoch.

Volány, perie a sieťka

„Trendom je ľahkosť. Nosia sa volány a perie, samozrejme, všetko s mierou. Volány odporúčam na trenčkotoch, sukniach, šaty zase budú zaujímavé oživené pštrosím perím. To vyzerá výborne aj na športových prvkoch, ako sú napríklad mikiny,“ referuje Andrej Kusalík.

Čo sa týka farieb, odporúča béžovú a púdrovú, ktorou sa inšpirovali svetoví návrhári vo svojich najnovších kolekciách. „Ideálne je použiť ju v celom outfite, aj na topánkach a kabelke. Z materiálov sa nosia sieťky, no uznávam, že tento trend je trošku komplikovanejší na realizáciu. Super vyzerá biela košeľa, klasické džínsy a na to sieťované šaty. Vychytávkou sú aj sieťkové kabelky, ktoré nosili naše mamy či babky do potravín,“ dáva tip módny štylista.

Retro bodky

Zo vzorov budú „in“ hravé bodky. „Bodkované čierno-biele veci, trošku retro nádych, ale aktuálne veľmi obľúbený. Pekne ukáže biela blúzka s čiernymi bodkami ale v opačnej verzii čierna blúzka s bielymi bodkami. Obrovský návrat oslavuje aj batika, či už v klasickom rastafariánskom stvárnení, alebo v elegantnejšej podobe, napríklad ako batikovaný svetrík,“ radí A. Kusalík.

Z módnych doplnkov odporúča čelenky do vlasov. „Tie sú top čerešničkou väčšiny outfitov, ktoré sme videli na módnych mólach. Nosia sa široké, úpletové aj jemné štrasové. Z okuliarov hrajú prím výrazné, čím väčšie, tým lepšie. Doslova obrovské kozmické tvary. Návrat ľadviniek z minulého roka naďalej ostáva, pričom nejde len o športové outfity, ale pokojne ich môžete nosiť aj cez elegantné sako. A slamené tašky majú vo svojich kolekciách úplne všetci.“

