VIDEO: Pozrite sa, ako mladla naša čitateľka. Pavlína sa zbavila smutného pohľadu

Medzi čitateľkami, ktoré sme vybrali do premeny, bola aj Pavlína Hons. Nežnú blondínku trápil smutný pohľad. Hoci má iba štyridsaťpäť rokov, keď sa pozerala do zrkadla, pre padnuté horné viečka si pripadala oveľa staršia. „Moje sebavedomie je na bode mrazu a neviem, ako z toho von. Preto vám píšem aspoň v malej nádeji, že to vyjde,“ priznala v liste, ktorý nám poslala. Partner ju síce ubezpečil, že nepotrebuje na sebe nič meniť, ale Pavlína sa aj tak rozhodla pre zákrok. A s výsledkom je nadmieru spokojná. Rovnako aj jej manžel.

Aj herečka odporúča

Tvárou Kliniky YES VISAGE je aj Zdena Studenková a so záujmom prišla „skontrolovať“, ako sa premeny našich čitateliek vydarili. Herečka každú z nich aj krátko vyspovedala. K čomu sa jej priznala Pavlína? „Trošku som sa bála, či sa mi náhodou niečo nestane, ale dopadlo to veľmi dobre. Z okolia mám pozitívne reakcie. Vraveli mi, že som mladšia a mám rozjasnený pohľad,“ teší sa naša čitateľka. „Sama mám spravené viečka. Je to naozaj minimálny zákrok a hojenie je veľmi rýchle,“ doplnila ju Zdena Studenková s tým, že túto korekciu by odporučila každej dáme, ktorá si chce rozjasniť a omladiť pohľad.

Čo sa dialo v sále

Plastický chirurg so špecializáciou na oblasť plastickej a rekonštrukčnej chirurgie MUDr. Jozef Fedeleš, PhD., Pavlíne najskôr všetko podrobne vysvetlil a naznačil, kadiaľ bude viesť rez. „Samotná korekcia viečok má nielen estetický, ale aj funkčný význam. Po odstránení kožných prebytkov a tukových vačkov sa viečka ľahšie hýbu a drobné svaly okolo očí sa menej zaťažujú. Korekciou viečok možno odstrániť aj slzenie očí či zhoršené videnie spôsobujúce bolesti hlavy, náchylnosť očí na únavu a spontánne opuchy,“ vysvetlil odborník a pustil sa do práce.