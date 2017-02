Vieme, čo nezvyčajné robí v kúpeľni televízny šéfkuchár Gabo Kocák. Vďaka tomu dokonca zachránil nakrúcanie!

Živí sa krásou, ale sama si nepotrpí na množstvo produktov v kúpeľni. Líčidlá v nej ani neskladuje. Zato v kúpeľni trávi kopec času kúpaním vo vani. Tam si pomáha aj pri ochorení. „Sprchu neobľubujem, naozaj veľmi rada sa kúpem. Niekedy si aj trikrát za deň napustím vaňu, obzvlášť v zime - zohrievam sa tak. Do kúpeľa si dávam penu, alebo soľ, prípadne vonné oleje. A s vaňou súvisí aj môj recept ako sa dať do formy, keď na vás niečo lezie," prezradila Blanka.

Okúpte sa v citrónoch

Na jej ozdravnú procedúru potrebujete dve kilá citrónov, ktoré narežete na kolieska, dáte do vane a napúšťate vodu zhruba do štvrtiny. „Stačí toľko, aby citróny pustili šťavu. Sadnite si do vane a s kolieskami citrónu šúchajte telo. Ja tam vydržím dvadsaťpäť minút. Keď pokožka sčervenie, je to znak toho, že citrón je v tele. Po kúpeli sa už nesprchujem, nech citróny ostanú na pokožke. Má to aj vedľajší efekt - krásne vonia celý byt. Ak si v tom kúpeli dáte aj čaj, najlepšie zázvorový a potom si hneď ľahnete do postele, do rána ste zdraví!"

Zachránila kuchára

Jej citrónovú procedúru si vyskúšal aj známy kuchár Gabo Kocák. „Natáčali sme 15 minútového kuchára a na Gaba niečo liezlo. Poradila som mu tento kúpeľ. Bol síce prekvapený, ale napokon si ho urobil a hneď bol fit. Na druhý deň sme mohli pokračovať v natáčaní. Odvtedy to aj on každému radí. Je to osvedčená kúra," prisahá vizážistka.

