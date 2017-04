Vyskúšajte jarné tipy na krásnu pleť

Hydratácia a ochrana pred slnkom je základ

Po chladnejších mesiacoch potrebuje pleť v prvom rade poriadnu dávku hydratácie. Len tak si udrží svoju sviežosť a pružnosť. Drobné šupiny svedčia o suchej, dehydrovanej pokožke a neprekryje ich ani najlepší mejkap. S príchodom oteplenia a stupňujúcej sa intenzity slnečných lúčov by sme mali začať používať krémy, ktoré zabezpečia dokonalú hydratáciu pleti. Pred líčením sa vždy nakrémujte hydratačným krémom. Netreba ale zabúdať, že hydratáciu potrebuje vaša pleť po celý rok, nielen na jar. Mnohé ženy si sen o zlatistej pokožke chcú splniť hneď s prvými teplejšími lúčmi. Vyhrievanie na slniečku je síce príjemné, ale nezabúdajte na ochranu! Spáliť sa môžete aj na marcovom slnku hlavne na horách. Bledá pokožka chytí červený odtieň rýchlo. Dbajte na to, aby ste pri prechádzkach prírodou a pri odhaľovaní sa jarnému slnku nezabudli na krémy so zvýšeným ochranným UV faktorom.

Pitný režim a správna životospráva

Pokožku nesmiete zabúdať hydratovať nielen zvonku, ale aj zvnútra. Ak málo pijete, je to na nej vidieť. Denne by ste mali vypiť minimálne 2 – 3 litre vody. Sladené nápoje, kávu, či colu vymeňte za čistú vodu alebo minerálku. Káva, rovnako ako cola spôsobuje odvodňovanie organizmu. Zdravie a krása vašej pleti nezáleží iba na kozmetických prípravkoch, ale aj na správnej životospráve. Prijímajte dostatok zdravých tukov, ktoré nájdete napr. v tekvicových, slnečnicových a ľanových semienkach, rybách, mandliach, orechoch, olivovom oleji, avokáde a olivách. Pre vláčnosť a pevnosť pleti je dôležitý pravidelný prísun vody a dodržiavanie pitného režimu.

Alkohol na pleť nepatrí!

Odličovacie vody, ktoré obsahujú alkohol, zbytočne pokožku vysušujú a dráždia. Siahnite po ultra jemnej a nevysušujúcej čistiacej emulzii ALLERGIKA®, ktorá má vyvážené pH a neobsahuje povrchovo aktívne látky ani mydlá, minerálne oleje, alkohol, parfémy, farbivá, konzervačné látky, parabény, prírodné alergény a ani 328 najčastejšie sa vyskytujúcich kontaktných alergénov. Môžete ju použiť aj ako hydratačnú masku, nechajte pôsobiť na pleti 10 minút a potom dôkladne opláchnite. Pri umývaní tváre nepoužívajte horúcu vodu. Suchá pleť je tenká, krehká a najrýchlejšie starne – vrásky vznikajú skôr a sú hlbšie, preto je nevyhnutné dať jej starostlivosť, ktorú si zaslúži.

Áno pre kyslík!

Súčasná hektická doba plná stresu neprospieva ani pleti. Kruhy pod očami, opuchnuté viečka, viditeľné vrásky a suchá, na pohľad utrápená pleť sú daň za nedostatok spánku a rýchly spôsob života. Pre zdravie človeka je nevyhnutné aj oddychovanie. Nájdite si čas na aktívny pohyb na čerstvom vzduchu. Ak nie ste športový typ a beh, korčuľovanie, či bicykel nie sú pre vás, chodievajte aspoň na dlhé prechádzky a zhlboka dýchajte. Kyslík podporuje látkovú premenu aj obnovu pokožky a pomáha pleti zadržiavať hydratačné zložky.

Píling áno alebo nie?

Píling je priateľ všetkých typov pleti. Po zime je dobré odstrániť vysušenú vrstvu starej a zničenej pokožky. Suchá pokožka väčšinou potrebuje píling menej často, než pleť mastná. Ak vaša pleť pôsobí mdlo, alebo sú na nej šupinky, použite jemný píling, ktorý si môžete pripraviť sami doma za pomoci trstinového cukru, kávy alebo ovsených vločiek s olivovým, mandľovým alebo kokosovým olejom. Pleť s touto zmesou veľmi jemne premasírujte a zvyšky zmyte. Jemnú olejovú vrstvu môžete nechať na tvári, prebytok odsajte papierovým obrúskom. Píling by si dámy so suchou pleťou mali dopriať maximálne dvakrát do mesiaca. Ten pomôže odstrániť odumreté bunky a vznikne tak priestor pre nové, zdravé bunky.

Pokožku rozmaznávajte kvalitnými kozmetickými prípravkami!

V boji proti vysúšaniu pokožky, tvorbe šupiniek a starostlivosťi o suchú a citlivú kožu je ideálne voliť kozmetické prípravky, ktoré jednak pokryjú potreby dehydrovanej pleti, ale zároveň sú vhodné aj na citlivú kožu. Nová medicínska kozmetika ALLERGIKA bez kompromisov vylúčila zo svojich produktov to, čo tam nemá byť a obsahuje len to, čo vašej koži pomôže. Účinné látky, ktoré obsahuje poskytujú vynikajúcu hydratáciu, ukľudnenie a výživu. Čo vašej koži môže škodiť a čo v tejto kozmetike nenájdete? Sú to predovšetkým parfémy, farbivá, konzervanty, parabény alebo kontaktné alergény, ktoré sa často v kozmetike nachádzajú a môžu spôsobovať podráždenie kože alebo alergické reakcie. Na citlivú, suchú a atopickú pokožku tváre zaručene pomôže ALLERGIKA® - krém na tvár Sensitive, ktorý obsahuje osvedčené účinné látky ceramid 3, skvalan, glycerín, bisabolol a pantenol. Ceramidy a skvalan sú prirodzenou súčasťou pokožky a podporujú obnovu kožnej bariéry. Glycerín intenzívne hydratuje, zvyšuje prirodzenú ochranu pokožky a dáva jej zamatovo mäkký a príjemný pocit. Bisabolol pokožku ukľudňuje a pantenol vyživuje a hydratuje.

