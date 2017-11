Zažite rozprávku – staňte sa Popoluškou

Všetky poznáme ten príbeh. Šťastiu napomôžu tri oriešky a definitívne ho spečatí črievička. Teraz sa môže v Popolušku premeniť každá z nás. Navštívte počas novembra vybrané predajne Baťa, čaká na vás princ aj osudová topánka.

Zažite rozprávku

Dámy, priznajme si to. Občas snívame o mužovi, ktorý sa k nám bude chovať ako ku princeznej. A keby sa zjavil ešte aj so správnymi topánkami v ruke, bol by to úplný ideál. Čarovná kombinácia, ktorá rozbúcha každé nákupné srdce, teraz čaká na vás v šiestich vybraných predajniach Baťa. Na výber sa ponúka Mirage v Žiline alebo Forum v Poprade a v rámci Bratislavy centrá, Eurovea, Aupark a Bory Mall.

Keď vám sadne, ste Popoluška

Osudovú črievičku si bude môcť vyskúšať každá z nás, ktorá navštívi predajne Baťa, a to vždy v sobotu a v nedeľu, v čase od 10:00 hod do 20.00 hod. Na nohu vám ju nastokne princ, ktorého úlohou bude nielen šarmantná asistencia, ale i rozdávanie cien. Ak vám topánka sadne, možno práve vy budete jednou z viacerých Popolušiek, ktorá domov odíde so štýlovým párom topánok Baťa zadarmo. Vyhráva každá 50-ta dáma, ktorej princom nastoknutá črievička padne ako uliata. Okrem atraktívnej hlavnej ceny sú v hre i ďalšie darčeky.

Navštíviť predajne Baťa sa v novembri oplatí. Pre viac informácii o súťaži a jej pravidlách sledujte Facebook stránku Baťa Slovensko, ako aj microsite www.bata.sk/web/stranka/popoluska.