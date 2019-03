Andrej sa dostal k darcovstvu krvi netradičným spôsobom. Vďačí za to geocachingu

Aj tento rok rozbehol vo februári Slovenský Červený kríž kampaň Valentínska kvapka krvi. Na prvý mobilný odber, ktorý sa konal na Ekonomickej univerzite v Bratislave, prišiel študentov a zamestnancov podporiť aj mnohonásobný darca krvi Andrej Holásek (37). Na otázku, prečo sa začal deliť o svoju krv s neznámymi ľuďmi, zareagoval: „Mnoho ľudí je zahľadených iba do seba alebo do svojej rodiny, nemajú čas či záujem. Chcel som jednoducho urobiť niečo dobré pre spoločnosť, byť hoci aj anonymne prospešný. Záchrana života je vážna vec.“

K tomu, aby roky pravidelne chodieval darovať krv, priviedla Andreja záľuba. Hráva geocaching, je to istý druh zábavy či športu, pri ktorom sa hľadajú skryté objekty. „Ku geocachingu patria aj tematické spoločenské eventy – jeden z nich bolo práve darovanie krvi buď na Valentína, na Veľkú noc, či na Vianoce. Vyskúšal som to a hneď som sa pýtal samého seba, prečo som to neurobil už dávno,“ povedal.

S úsmevom však priznal, že prvý odber bol neúspešným pokusom. „Takmer som vtedy odpadol. Ale neodradilo ma to a prišiel som znovu. Odvtedy bolo všetko v poriadku,“ zaspomínal na rok 2011.

Nedá sa povedať nie

Keďže mal Andrej pevné žily a kvalitnú krv, lekárka z transfúznej služby ho oslovila s prosbou o darovanie krvných doštičiek. Táto časť krvi je dôležitá najmä pre onkologických pacientov, ktorí by bez nej nezvládli ťažkú liečbu. Odber je tiež náročnejší. Kým krv darujete v priebehu šiestich až siedmich minút jednou ihlou v predlaktí, krvné doštičky sa odoberajú z oboch rúk a v odberovom kresle strávite hodinu.

„Darcov krvných doštičiek väčšinou volajú priamo na telefón. Často mi zavolali do práce, že potrebujú moju krvnú skupinu, či by som bol ochotný prísť hneď. Keď som bol v Bratislave a dalo sa, nikdy som neodmietol. Pacienti potrebujú doštičky v ten daný deň. Dokonca sa raz stalo, že zlyhali všetci darcovia a požiadali ma, či by som nedaroval výnimočne jedenapolnásobnú dávku. Viete, človeku to nedá povedať nie, je to skoro ako povinnosť...“ povedal Andrej, ktorý pracuje v menšej firme. Majiteľ mu nikdy nerobil problém preto, že odišiel z práce, keď transfúzna služba vyslala SOS: „Je tomu veľmi otvorený a má absolútne pochopenie. Sám mal podozrenie na vážnu chorobu, má zdravotné problémy, takže to chápe. Vždy mi povedal: Ani sa nepýtaj, bež.“

Chýbalo mu len málo

Na jednej strane je Andrej spokojný s tým, čo urobil, na druhej strane priznáva, že je zároveň nahnevaný a smutný zároveň. Chýbalo mu ešte päť odberov a bol by držiteľom Zlatej Jánskeho plakety, ktorá sa udeľuje za 40 darovaní krvi. „Nerobím to pre medaily, ale zamrzelo ma to. Ochorel som totiž na zriedkavú systémovú chorobu, ktorá ma doživotne vylúčila z registra darcov,“ vysvetlil. Napriek tomu, že darovať krv nemôže, chce motivovať iných: „S kamarátom geocacherom som sa dohodol, že budeme robiť eventy, ktoré ,prinútia‘ ľudí darovať krv. Väčšinou sa pri takýchto akciách podarí získať aj dvadsať darcov. Aj to je niečo...“ uzavrel.

Trvá to len pár minút