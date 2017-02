Brad Pitt zastrelil mladého nádejného herca zo Slovenska

Na Slovensku takmer neznámy herec účinkuje v množstve snímok a seriálov, ktoré natočili v Londýne. Sympatický tridsiatnik chcel byť kedysi pilot, no na poslednú chvíľu sa rozhodol študovať v Banskej Bystrici herectvo. „Žiaľ, len čo som túto školu skončil, došlo mi, že divadlo a drobné úlohy v televízii ma neuživia. Dva a pol roka som teda robil stevarda pre leteckú spoločnosť. V lete sme pracovali v Stredomorí, zimu som trávil na Blízkom východe a v severnej Afrike, odkiaľ sme lietali do mnohých častí sveta,“ opisuje Pavol.

Firma, pre ktorú pracoval, však skrachovala a mladý herec s priateľkou sa rozhodli skúsiť šťastie v Londýne. Rodák od Handlovej sa stal čašníkom v luxusnom hoteli, do ktorého chodil aj britský oscarový herec Colin Firth. Pavol Kaniansky mu niesol kávu, keď mu na tácke zahrkotala lyžička.

„Prepáčte, ja nie som čašník, ja sa naňho iba hrám, som herec, povedal som hosťovi. Jáj, tak to sme kolegovia, usmial sa klient. A vtedy mi došlo, že obsluhujem muža, ktorý hral hlavnú postavu vo filme Single Man, Kráľova reč či Denník Bridget Jonesovej,“ smeje sa Pavol. S Colinom Firthom sa nestretol posledný raz…



Oscar za komparz

Netrvalo dlho a šikovný Slovák prešiel z baru do konferenčného centra, kde svetoví rečníci radili biznismenom, ako byť ešte úspešnejší. Chodil sem napríklad Jordan Belfort, ktorého vo filme Vlk z Wall Street stvárnil Leonardo DiCaprio.

„Herectvo mi chýbalo. Po dvoch rokoch v Londýne som sa prihlásil do kastingovej agentúry. Vo svojej prvej scénke som hral cestujúceho v nočnom autobuse. Bol som unavený z práce, preto som zíval a napokon naozaj zaspal. Režisér skákal od šťastia a každému zdôrazňoval: takto má vyzerať vývoj postavy! Vraj keby Amerika udeľovala Oscara za komparz, je môj!“ prevracia oči Pavol.

Dva týždne nato naskočil do britských seriálov Drunk History, Downton Abbey, The Fall, no potom už nasledovali aj áčkové filmy. Napríklad Božská Florence s Meryl Streepovou. „Je to príbeh bohatej ženy, ktorej snom je spievať. Som tu uvádzač, ktorý púšťa ľudí do divadla, kde Florence účinkuje. Vo filme Fantastické zvery, ktorý natočili podľa knihy autorky Harryho Pottera J. K. Rowlingovej a práve ide do kín, hrám robotníka v továrni aj mága. Mojím šéfom je Ír Colin Farrell, s ktorým som si ľudsky sadol a dokonca ma pozval na pivo. V dráme Spojenci som pre zmenu nemecký vojak, ktorého na plátne zastrelí Brad Pitt,“ vyratuje Pavol Kaniansky.

Komparz sú väčšinou herci

„Herci v Londýne sa z komparzu bez problémov uživia. Väčšina komparzistov sú študovaní umelci, ktorí čakajú na svoju šancu a berú aj menšie roly,“ vysvetľuje Pavol. Stále pracoval v konferenčnom centre a popritom cestoval za menšími i väčšími úlohami po okolí Londýna. Filmy tam vznikajú v štúdiách, ktoré sú na opustených letiskách z čias druhej svetovej vojny. V jednom z hangárov sú rekvizity a scény z Harryho Pottera a ten je obrovskou turistickou atrakciou.

„Vo filme Assassin’s Creed, sci-fi podľa počítačovej hry, hrám templára. Hlavný hrdina Michael Fassbender bojuje proti inkvizícii a v zápale boja počas natáčania mi skočil na ruku,“ tvrdí Pavol. Samozrejme, nebolo to v scenári a Michael k nemu okamžite pribehol a pýtal sa, či je v poriadku.

„Znakom všetkých úspešných hercov je skromnosť a pokora,“ pokračuje Pavol Kaniansky. S Colinom Firthom, ktorému kedysi niesol kávu, sa naposledy mihol vo filme, ktorého názov podľa zmluvy zatiaľ nemôže prezradiť. Je o moreplavcovi, ktorý obopláva svet. „Hrám v ňom predajcu lodí a mám stánok hneď vedľa Colina,“ uzatvára s úsmevom herec, ktorý sa pred niekoľkými týždňami vrátil na Slovensko.