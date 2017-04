CHCEM ZOMRIEŤ! Aj takéto vety píšu tínedžeri pri četovaní v internetovej poradni pre mladých

V poslednom období sa intenzívne hovorí o internetovej hre s názvom Modrá veľryba, ktorá sa vďaka sociálnym sieťam dostala aj k nám. Jej vinou vraj zomreli mladí ľudia z Ruska, Maďarska, Rumunska aj Česka,. Aj rodičia dvoch slovenských tínedžerov oplakávajú svoje deti, ktoré vraj prišli do styku s touto hrou a spáchali samovraždu.

Poslanec navrhol zakázať registráciu detí do 14 rokov v sociálnych sieťach

„Prvé informácie o Modrej veľrybe sme zachytili asi pred jeden a pol rokom vďaka klientom, ktorých máme v zahraničí,“ hovorí Marek Madro z Internetovej poradne pre mladých IPčko.sk. Priznáva, že v tom čase tomu s kolegami neprikladali veľký význam a dokonca pochybovali o existencii tohto šialeného fenoménu. Lenže informácie a otázky mladých sa začali kopiť, a tak sa rozhodli preskúmať, kde je pravda. Spojili sa na internete s niektorými uzavretými komunitami tínedžerov, ktorí im dovolili medzi nich vstúpiť a pýtať sa. Zistili, že Modrá veľryba je skutočná, takzvaní kurátori stále oslovujú mladých, pribúda tých, ktorí sa jej „dotkli“ a majú z nej strach. Obrátili sa na odbor počítačovej kriminality ministerstva vnútra, kde im potvrdili, že nejde o hoax, teda falošnú správu šíriacu sa internetom. Lenže čo s tým?



Ako prežiť rozchod? Známy český motivátor Ivo Toman má jednoduchý ale účinný recept. Sám ho použil

Pýtali sa na veľrybu

„Keď nás kontaktoval učiteľ jednej školy, kde sa uvažuje o dvoch žiakoch, obetiach, ktoré tejto hre prepadli, povedali sme si, že musíme deťom a mladým otvorene ponúknuť pomoc,“ hovorí psychológ. Po zverejnení videa varujúceho pred nebezpečnou Modrou veľrybou sa s nimi len za prvé štyri dni spojilo prostredníctvom četu šesťdesiat ľudí. Hovorili o svojich skúsenostiach aj obavách.

Modrá veľryba je nebezpečný fenomén, ale slová o smrti v uzavretých skupinách mladých na internete nie sú žiadna novinka. Marek Madro spolu s ďalšími mladými vyškolenými psychológmi sú pripravení četovať s nimi na svojej internetovej stránke od siedmej rána do polnoci. Prečo čet a nie telefonická linka pomoci? „Tínedžeri a mladí ľudia do dvadsaťpäť rokov, ktorí majú problémy, sa oveľa viac otvoria, keď píšu, nie keď musia rozprávať,“ hovorí a vysvetľuje, ako dospel k založeniu poradne: „Pred rokmi som na Orave pracoval v jednom nízkoprahovom klube, kde sme sa stretávali s deckami, ktoré mali aj problémy s drogami. Trávili sme s nimi dni, zhovárali sme sa, ale keď som prišiel domov, našiel som si od nich na Facebooku správy s informáciami, ktoré mi nedokázali povedať do očí. Napriek mojej snahe naživo sa o tom nedokázali zhovárať.“ Čo s tým? Vymysleli teda internetovú poradňu, kde sa budú mladí cítiť bezpečne už len preto, lebo nikto nepátra po ich skutočnom mene ani veku, nekáže, nekára, nemoralizuje, ale ponúka pomoc a riešenie.

Niekto mi konečne rozumie

Internet je podľa Mareka Madra plný skupín mladých, ktorí sa zhovárajú o smrti, o zmysle života, o anorexii, depresiách, nešťastiach a navzájom sa podporujú. „Hľadajú niekoho, kto má podobné pocity, vymieňajú si napríklad fotografie a videá, ako sa režú, či inak si ubližujú,“ hovorí. Rodičia o tom, prirodzene, nemajú tušenia. „Mladí sa na nás najčastejšie obracajú s pocitmi samoty, strachu a depresií. Mnohí sa boja budúcnosti, že nebudú vedieť ukotviť svoj život. Ale riešia aj sexuálne problémy, s ktorými by sa nikdy otvorene nezdôverili, napríklad to, že ich láka zoofília. Pýtajú sa aj na mnohé nebezpečné sexuálne praktiky,“ netají.

Prečo sa mladí ľudia cítia sami? „Rodičia zväčša nemajú čas riešiť ich problémy, nepočúvajú ich, zato majú očakávania, že budú podávať výkony. Ani pred kamarátmi sa nehovorí všetko, lebo nebudete cool. Ostáva teda pohľadať niekoho na internete, kto prežíva niečo podobné...“ vysvetľuje. Mladí, ktorí sa rozhodnú spojiť s poradcami z IPčka, často hneď na úvod napíšu vety ako: Chcem zomrieť, nechcem tu byť, nič nemá zmysel, všetko je nanič, nikto ma nepotrebuje. Skúsení poradcovia rozvíjajú dialóg a snažia sa hľadať riešenie, aby sa dieťa dostalo k odborníkovi alebo bolo schopné riešiť situáciu samo. „Mladí ľudia sa s nami spájajú aj opakovane. Nepátrame po ich identite, ale je pravda, že ak ide o život, kontaktujeme políciu. Pri päťdesiatich tisícoch kontaktovaní sa vyskytli aj takéto situácie. Pomohli sme napríklad dievčatám, ktoré niekto uniesol a dokázali sa s nami spojiť...“ hovorí Marek Madro s tým, že neodmietnu poskytnúť rady ani rodičom, ktorí sa boja o svoje deti.

Silvia prežila štyri mozgové príhody. Keď ju viezli v sanitke do nemocnice, povedala neuveriteľnú vetu

Som tu pre teba

Vychovávať deti je ťažké a návod neexistuje. Pre rodičov má však psychológ odporúčanie: „Dajte dieťaťu pocítiť, že vás zaujíma jeho názor na veci, ktoré sa okolo neho dejú. Nechajte ho prežívať vlastné zážitky, zbierať skúsenosti a vytvárať si vlastný vzťah a postoj k životu, nepodsúvajte mu ten svoj. Dajte mu však jasne najavo, že mu dôverujete, ste tu vždy preňho, vždy pripravení pomôcť, keď o to požiada. Keď vás bude potrebovať, budete stáť vedľa neho. Zhovárajte sa každý deň! Nepomáha dávať instantné rady, ale vytvárať funkčný vzťah – dieťa musí vedieť, že ak sa cíti nešťastné, má za kým ísť a môže o tom hovoriť. Mnohí rodičia si myslia, že tento pocit svojmu dieťaťu dávajú, ale nie je to pravda.“

Cestoval až zo Žiliny

Jeden smutný príklad toho, že mladí ľudia sa nemajú komu zdôveriť: Ľudia z Ipčka založili v Bratislave UPside klub, ktorý bol otvorený pre všetkých, ktorí sa pri káve či pri čaji chceli pozhovárať. Našli sa takí, ktorí cestovali z rôznych miest Slovenska. Jeden mladý muž chodil zo Žiliny každý týždeň. Druhá smutná správa je tá, že klub museli zatvoriť. Keďže IPčko „žije“ len z finančných darov sympatizantov, neboli peniaze na prenájom miestnosti. Projekt je však stále živý, hľadajú sa darcovia. Má to totiž zmysel.

Príbeh z internetovej poradne

Sedemnásťročné dievča oslovilo cez čet jedného z poradcov IPčka s tým, že už roky si nevie rady s anorexiou. Liečila sa aj na psychiatrii, ale nepomohlo. Mesiac četovala s poradcami, ktorí sa jej snažili poradiť. Ukázalo sa však, že to bolo len oťukávanie, nakoniec sa priznala, že pri žiadnom odborníkovi doteraz nemala šancu povedať, kde je skutočne problém, cítila, že ju nikto naozaj nepočúva. Napísala nám, že od dvanástich má sexuálny styk s bratrancom, ktorý je čím ďalej, tým viac nedobrovoľný. Keď sa zdôverila rodičom, neverili jej. Lebo bratranec je pýcha rodiny, ona tá problémová… Prípad sa posunul polícii, nedobrovoľný sex je minulosť, dievča je v rukách odborníka. „Naša práca je dôležitá minimálne v tom, že motivujeme mladých, aby dokázali hovoriť o svojom probléme. Často to zachraňuje život,“ hovorí psychológ Marek Madro.

Počúvajú príkazy

Princípom hry Modrá veľryba je to, že mladý človek má počúvať príkazy takzvaného kurátora, s ktorým je v kontakte cez internet. Postupne má splniť päťdesiat úloh, ktoré spočívajú v tom, že sa má napríklad porezať na rôznych častiach tela, počúvať hudbu, ktorú mu kurátor pošle, posadiť sa na strechu domu alebo celý deň s nikým nehovoriť. Posledný príkaz, ktorý dostane, znie napríklad takto: Vyjdi na vysokú budovu a skoč. Vezmi si život.

Prestať hrať nemusí byť jednoduché – kurátor má fotografie, ktoré mu mladý človek na jeho príkaz poslal, a rôzne iné dôverné informácie, ktoré mu poskytol, a vyhráža sa mu ich zverejnením. Tiež ublížením blízkej rodine. Odborníci ale prízvukujú, že nič také sa nestane, deti by sa mali obrátiť s problémom na rodičov.

Neuveriteľná príhoda: Elena ukradla z nemocnice opusteného novorodenca. Odhalili ju po dvoch rokoch