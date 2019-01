Zdenka nosila chorého syna v ruksaku, kým vládala. Do jej života ale vstúpila láska...

Zdenka Petríková z Banskej Bystrice žila donedávna sama s ťažko chorým synom Sebastiánom. Má deväť rokov, no lekárska správa hovorí, že chlapček zvládne to, čo iné deti vo veku trinásť mesiacov. Otáča hlavu za zvukmi, reaguje na svoje meno. Na nohách sa sám udrží len niekoľko sekúnd. Nosí plienky. „Dokáže otvoriť závit. Zje všetko, ale kŕmim ho lyžičkou,“ vyratuje Zdenka, ktorá v zime behá na lyžiach, v lete chodí na turistiku. Mnohé trasy pritom roky zvládala so Sebastiánom v plecniaku. Kým syna vládala uniesť, snívala o tom, že mu ukáže more.

VIDEO: Syn namiesto batoha. Neuveríte, čo všetko zvláda Zdenka s ťažko chorým Sebastiánom

Pomohol Šarm

„Jedna pani nám po článku v Šarme výrazne prispela na pobyt v Egypte, ďalší čitatelia usporiadali benefičnú akciu, z ktorej výťažok išiel na synovu liečbu. Do hôr už nevyrážam len so Sebastiánom. Po publikovaní môjho príbehu vo vašom časopise sa mi ozvali aj rodičia chorých detí, ktorých teraz do prírody pravidelne sprevádzam. Už nás je dvadsaťpäť a stále pribúdajú ďalší,“ pochválila sa Zdenka, ktorá žiari šťastím. Aj preto, že sa jej v živote objavila aj ďalšia pozitívna vec – na cyklistickom výlete so synom v Rakúsku si našla priateľa.