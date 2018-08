Daphne Guinness vyzerá ako Lady Gaga a Cruella De Vil v jednom. Dedička známeho pivovaru žúrovala aj so Salvadorom Dalím

Keď sa pozeráte na jednu z dedičov známeho írskeho piva Daphne Guinnessovú (50), máte pocit, že pred vami stojí Lady Gaga a Cruella De Vil v jednom. Extravagantná umelkyňa sa narodila ako barónka, navštevovala najlepšie školy a môže sa pýšiť tým, že jej pradedo založil svetovo známy pivovar Guinness. Jej susedom bol surrealistický maliar Salvador Dalí a ako dieťa sa kúpala v bazéne na jeho streche. Keď dospela, bola súčasťou divokých večierkov, ktoré sa u extravagantného maliara bežne konali. Vraj tam bolo dovolené úplne všetko a hostia často plávali v bazéne so živými homármi. Takéto zábavy bez hraníc si bežný smrteľník ani nevie predstaviť.

Nie som manažér

Daphne dostala to najlepšie vzdelanie, ale vybrala si celkom iný život, v ktorom hrá hlavnú úlohu umenie a nie pivo. Hoci v živote ho vraj vypila dosť a chutí jej aj to vlastné. Podstatné sú však peniaze, ktoré jej pivo vynesie, pretože aj vďaka nim mohla vyskúšať všetky možné oblasti umenia. Rodinný podnik ju nikdy nelákal a priznala, že ju do vedenia pivného biznisu ani nikdy netlačili. „Som umelec, nie manažér,“ tvrdí s úsmevom Daphne.

Miluje módu a módny dizajn, navrhuje šperky, topánky, je filmová producentka, nie raz pózovala na titulkách najprestížnejších módnych magazínov a má ju rád aj bulvár. Nedávno vyšiel jej prvý hudobný album, pretože je aj speváčka. Dokonca študovala operný spev. „Spievam všade, kade chodím,“ priznala.

Tepláky? Nikdy!

Táto neprehliadnuteľná dáma „zablúdila“ až do nášho hlavného mesta. Všade, kde sa objaví, spôsobí rozruch už minimálne tým, ako vyzerá. Svojím zjavom nesklamala ani Slovákov. Čierno-biele vlasy mala dokonale vyčesané, oblečená bola v priliehavom čierno-bielom outfite a nechýbali ani topánky na vysokej platforme bez opätku. Presne také obľubuje aj speváčka Lady Gaga. Pre Šarm priznala, že čierno-biela kombinácia je pre ňu najkrajšia.

Viete si predstaviť túto ženu, že chodí doma v teplákoch? „Nie, tepláky nosím iba do posilňovne,“ povedala nám so smiechom. Tepláky nie sú pre ňu dostatočne zaujímavý kúsok, rovnako ako iné módne a najmä nenápadné klasiky. Povedala, že biele tričko a modré rifle nemala na sebe roky. „Čierne rifle, alebo nohavice, to áno, tie zbožňujem. Občas si dám aj tričko,“ hovorí.

Všetky outfity, ktoré Daphne nosí, sú veľmi obtiahnuté a zvýrazňujú jej štíhlu postavu. Tú si udržuje najmä striedmosťou v jedle. Povrávalo sa, že najviac obľubuje energetické nápoje. Na margo toho vyhlásila, že sa naje, až keď umrie.

Majetok v skrini

Svoj šatník má plný luxusných a najmä originálnych vecí šitých na mieru. Je doslova zberateľkou haute couture. Vlastní kúsky od najznámejších a najdrahších návrhárov. Takmer všetci sú aj jej osobní priatelia. Zaujímavé je, že Daphne nepozná pojem „obliecť sa na príležitosť“. Každý deň považuje za špeciálnu udalosť. „V skutočnosti nerozumiem myšlienke obliecť sa kvôli nejakej akcii. Pre mňa je haute couture nielen drahá vec od známeho návrhára, ale ručne vyrobený kúsok na mieru od šikovného krajčíra. Rada na svojom oblečení nájdem špendlíky, lebo viem, kto ich tam dal. Správny kúsok oblečenia by vám mal perfektne sadnúť a mal by vám vydržať dvadsať rokov. Mám saká, ktoré som vytvorila pred tridsiatimi rokmi. Stále sú krásne. Ak do niečoho investujete veľa peňazí, niečo tomu odovzdávate ako človek, je to záväzok. Mali by ste to nosiť často. Je to investícia. Mám šťastie, že to môžem urobiť. Najcennejšie veci mám od kamarátov,“ priznala Daphne.

Vystavuje v Mirbachovom paláci

Známa umelkyňa však neprišla do Bratislavy kvôli móde. Rozhodla sa, že svetu predvedie aj inú tvorbu zo svojho širokého umeleckého záberu. V Mirbachovom paláci v Bratislave má výstavu svojich diel. Nejde o klasické obrazy, ale o modernú videotvorbu, ktorá je inštalovaná na digitálnych obrazovkách. Aby ste si to vedeli lepšie predstaviť, ponúkame vám jeden príklad za všetky – Daphne stojí pred zrkadlom v starej telocvični a leje na seba mlieko z bandasky. Tieto krátke videá sú aj ozvučené. Okrem nevšedného vizuálneho zážitku si môžete prečítať aj zopár jej životných právd, ktoré stoja za to.

Keď Daphne vystúpila pred Mirbachovým palácom z auta, najskôr starostlivo skontrolovala plagát svojej výstavy. Potom sa spokojne pobrala dovnútra. Posadila sa do starožitného kresla a obzerala si naše umelecké historické diela. Od údivu nedokázala zavrieť ústa. Daphne rozhodne nepôsobí obyčajne, ako bežná žena, no keď prehovorila, išla z nej pohoda a prejavom potvrdila to, čo sa o nej povráva – že okrem talentu jej bola daná do vienka aj inteligencia.