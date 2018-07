DRÁMA V THAJSKU: Krutý osud trénera, ktorý odviedol malých futbalistov do jaskyne

Drámu v Thajsku sledoval celý svet. Školáci spolu s ich futbalovým trénerom vošli do jaskyne Tham Luang Nang Non na severe krajiny po tréningu 23. júna. Najskôr bolo v jaskyni sucho, no čoskoro sa rozpršalo, vchod zatopilo a zasypalo kameňmi. Nájsť sa ich podarilo až po desiatich dňoch, štyri kilometre od vchodu, pričom od slobody ich delili tri zatopené časti.

Akonáhle sa záchranárom podarilo nájsť deti v jaskyni, napísali blízkym list, v ktorom opísali, ako sa cítia a ako snívajú o dobrom jedle. Vtedy sa k rodičom obrátil aj tréner Ekaphol Chantawong (25): „Ďakujem, že nás morálne podporujete. Prosím všetkých rodičov o odpustenie. Prosím aj vaše deti o to, aby mi odpustili, že išli do jaskyne bez toho, aby ste o tom vedeli.“

Záchranári a potápači z niekoľkých krajín bojovali o ich život v ťažkých podmienkach až do utorka 10. júla, kedy sa podarilo dostať von aj posledných chlapcov, vrátane trénera.

Ignoroval varovanie

Príčin vyhadzovať na oči trénerovi to, čo sa stalo, je pritom dosť. Pri vchode do jaskyne je neprehliadnuteľné upozornenie, že vstupovať dovnútra počas monzúnovej sezóny je riskantné. Napriek tomu tam deti odviedol. Na druhej strane, pre mnohých sa stal akousi božskou silou, ktorá držala nad deťmi ochrannú ruku. Prečo božskou?

Tréner Ekaphol Chantawong nemal ľahký osud. Keď mal desať rokov, prišiel o oboch rodičov a skončil v kláštore. Dospel v ňom. Z kláštora odišiel len pred troma rokmi, aby sa postaral o svoju chorú babičku a našiel si aj miesto v školstve. Chantawong pracuje v škole ako pomocný tréner a zodpovedá za mužstvo mladších žiakov.

Podľa slov jedného zo záchranárov bol tréner oslabený viac ako ostatní, pretože chlapcom dával celý svoj podiel jedla aj vody. Takisto učil chlapcov cennej veci, ktorá sa v tmavom, chladnom a vlhkom uzavretom prostredí veľmi zišla - učil ich meditovať a neplytvať telesnou energiou, ktorú tak veľmi potrebovali.

Podľa psychológov, ktorých cituje BBC, hoci sú v dobrom fyzickom aj mentálnom stave, určite sa zážitok podpísal na ich psychike a nemusí byť jednoduché vrátiť ju do pôvodného stavu.

Nechcú sa mstiť

Rodičia, ktorí sú šťastní, že sa podarilo chlapcov dostať von, napriek vine trénera ho zatiaľ nechcú žalovať. „Ak by nebol s nimi, ktovie, čo by sa stalo s mojím chlapcom?“ povedala novinárom jedna z matiek. „Keď sa dostane von, budeme musieť vyliečiť jeho srdce. Môj drahý Ek, nikdy ťa nebudem obviňovať,“ dodala.

Tréner sa určite bude ťažko vyrovnávať s tým, čo spôsobil. Chlapci sú vonku, ale pri záchrannej akcii zomrel človek - tridsaťosemročný Thajčan Saman Gunan, bývalý profesionálny potápač, ktorý sa dobrovoľne podujal na to, že uviaznutým prinesie kyslíkové bomby. Misiu splnil, ale na ceste späť stratil vedomie. Oživiť sa ho už nepodarilo.

V nemocnici

Všetci zachránení sú nateraz v nemocnici, musia byť v karanténe, pretože sa lekári obávajú rôznych infekcií, napríklad aj nebezpečnej baktérie leptospirózy. Rodičia a blízki ich síce objať nateraz ešte nemôžu, ale vidieť áno, aspoň cez sklenené okienko. Rozhodne lepšie ako cez obrazovku tabletu zo zatopeného podzemia.

