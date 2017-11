FOTO: Kde a prečo si modelka Ivana Kičikoleva siahla na dno svojich síl?

Ivana, ktorá sa roky živila modelingom, musela zavesiť kariéru na klinec, pretože nečakane ochorela a život sa jej otočil hore nohami. Cestu aj pracovné plány jej skrížila reumatoidná artritída, ktorá si vyžaduje denný prísun kortikoidov. Život s ňou vôbec nie je jednoduchý. Preto si povedala dosť a začala hľadať riešenie, ktoré by jej pomohlo zmierniť príznaky choroby.

Osud ju zavial až na ďalekú Srí Lanku, kde podstúpila dvadsaťosemdňovú detoxikačnú kúru. „Už dávnejšie mi o Srí Lanke hovorila kamarátka, no po článku vo vašom časopise, kde som hovorila o svojej chorobe, sa mi ozval dávny kamarát. Odporučil mi tento pobyt s tým, že jemu sa podarilo vysadiť lieky. Viac mi nebolo treba,“ smeje sa Ivana, ktorá neváhala a začala vybavovať všetko okolo pobytu na Srí Lanke. O pár dní už sedela v lietadle...

Raj na zemi

Ivana nevedela, čo má od detoxu na ostrove čakať, no išla tam s otvorenou mysľou a s nádejou, že to bude tá správna cesta, ako sa jej autoimunitné ochorenie aspoň sčasti zmierni. „Išla som tam úplne sama a dnes viem, že to bola tá najsprávnejšia voľba. Mohla som sa venovať sama sebe,“ pousmiala sa dlhonohá modelka, ktorá cestovala do cieľa štrnásť hodín. No stálo to za to, pretože za bránami „rezortu“ ju čakal naozajstný raj na zemi a čaro nepoškvrnenej prírody. Izba nebola žiadny luxus, no popravde ho tam ani nepotrebovala. „Žila som prakticky rovno pri oceáne a už po príchode som sa tam cítila veľmi príjemne. Naservírovali mi chutný ajurvédsky obed a výborne mi padol aj čerstvý papájový džús a, samozrejme, aj masáž nôh a hlavy,“ spomína Ivana.

Na druhý deň ráno po príchode jej špecializovaný ajurvédsky lekár vyšetril pulz, oči a jazyk. Práve prostredníctvom jazyka a očí sa diagnostikuje, nakoľko je organizmus zanesený toxínmi. Blondínke teda nastavili stravu, denné masáže a zábaly na mieru. Vždy bola pod dohľadom lekára, a keď jej nejaká procedúra či strava nesadli, okamžite jej ich zmenili.

Náročná očista

„Liečba bola v tekutej alebo tuhej forme byliniek a prízvukujú, že ich strava človeka lieči. Dennými masážami mi zase rozmasírovali každú časť tela, aby sa dali do pohybu usadené toxíny. Čistiaca strava ich zase vytiahne z tela von,“ vysvetľuje. Prvý čistiaci deň absolvovala štyri dni po príchode. Ráno vypila tekuté bylinky a počas dňa zjedla ryžovú polievku. Takýchto dní absolvovala Ivana dokopy tri.

„Bolo to náročné a moje telo sa naozaj čistilo od základov. V iné dni som jedla karí s ryžou, ktoré obmieňajú na rôzne spôsoby. Najprv mi to veľmi chutilo, no po pár dňoch mi to prišlo ťažké a raz v noci som všetko vyvrátila. Lekár mi načas obmenil stravu, keďže karí som nemohla ani cítiť,“ smeje sa. V tom čase jej to však neprišlo vtipné.

Reakcia tela

Hoci Ivaninou prioritou nebolo zbaviť sa kilogramov, predsa len ich na Srí Lanke nechala dokopy sedem. V rôznych fázach detoxu sa jej raz zhoršoval stav pleti a inokedy sa jej zase vylepšil. Vyhádzaná tvár signalizovala, že jej telo sa čistí. Kortikoidy, ktorými sa lieči, jej ajurvédski lekári ponechali, no upravili jej dennú dávku.

„Veľa času som strávila aj v kuchyni, lebo podľa nich sa dá moje ochorenie liečiť stravou. Preto som sa denne pýtala, čo do jedla pridávajú, čím to môžem doma nahradiť alebo kombinovať. Veľa som sa naučila,“ prezrádza optimisticky Ivana Kičikoleva, ktorá na Srí Lanke začínala deň jogou. K pozitívnemu naladeniu prispelo aj krásne počasie a tridsaťstupňová príjemná klíma. Pod oknami jej každé ráno behali pávy, skákali opice alebo sa tam objavovali obrovské jaštery či hady. „Každému však prízvukujem, že ak od ajurvédy očakáva dovolenku, je na zlej adrese. Ide o prekonávanie svojich hraníc, niekedy idete na dno svojich síl či mysle. V každom prípade, už teraz viem, že sa tam ešte vrátim,“ vyhlasuje odhodlane.

Želaný výsledok

Už po prvom týždni videla Ivana zlepšenie – kĺby ju menej boleli a boli ohybnejšie. Po návrate domov je modelkin stav oveľa lepší, hovoria o tom aj výsledky od odborníkov. „Malo to zmysel. V strave pokračujem aj doma a snažím sa, ako sa dá,“ hovorí. Na Srí Lanke mala Ivana obmedzený prístup k internetu. Vďaka tomu zistila, akí sme závislí od sociálnych sietí, a keď nemáme tieto podnety, človek sa na všetko pozerá inak.

„Pomohlo mi to k sebapoznaniu, a keď som si sadla k počítaču či k telefónu, úplne ma to rozhádzalo,“ sype si popol na hlavu, no v aktuálnej realite si aspoň nastavila limity a priority. Okrem pozitívne nastavenej mysle si Ivana doniesla domov aj ajurvédske bylinky a lieky na pol roka. Od lekára dostala plán stravy: „Nateraz mám zakázané paradajky, zemiaky, čili a avokádo. Z mäsa môžem jesť hydinu a biele ryby. Dodržiavam to, no je to tu náročné. Väčšinou si teraz varím,“ prezradila nám Ivana. Ajurvédsky pobyt ju vyšiel na stotridsaťpäť eur na deň. „V cene máte ubytovanie, päť až sedem masáží denne, ajurvédske jedlo, detoxikačný čaj po celý deň a jogu. Letenka sa platí zvlášť a dá sa zohnať predčasne za päťsto eur,“ hovorí a dodáva: „Stálo to za to!“

Ajurvédsky jedálny lístok:

Štart dňa: pohár horúcej vody

Raňajky: varená fazuľa s kokosom alebo mango, papája či melón

Obed: karí s ryžou na rôzne spôsoby a tanier čerstvého ovocia

Večera: zelenina s rybou alebo rôzne varianty zeleniny a tanier ovocia alebo sladké placky s medom a kokosom

Šaláty: šalát z mrkvy, kokosu a cibule alebo parená zelenina

Tekutiny: čerstvý džús, detoxikačný čaj, žiadna káva a alkohol

