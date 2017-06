FOTO: Slovenky chcú mať klobúk ako Kate Middletonová, no boja sa posmechu. Vy si trúfnete?

Dnešná móda je uvoľnená. Hviezdy typu Slash z Guns N’ Roses si nasadia klobúky ku koženým bundám a vyzerajú v nich skvelo. Kalap je súčasťou imidžu herca Johnnyho Deppa aj speváčky Beyoncé. Ďalšou z celebrít, ktorá udáva štýl v nosení klobúkov, je vojvodkyňa Kate Middletonová – vraví Katarína Žgančíková.

Vyštudovala scénografiu, pôsobí v trnavskom divadle a je jednou z mála Sloveniek, ktoré dizajnové klobúky ručne tvarujú a vyrábajú. Prišla v jednom z nich a musíme uznať, pristal jej. S modistvom a klobučníctvom začala, pretože popri scénografii potrebovala ešte jeden alternatívny zdroj radosti. Inšpirovali ju klobúky, ktoré videla v divadle a vo filme, a bavilo ju študovať ich históriu. „Spočiatku spĺňali čisto praktickú úlohu: mali človeka chrániť pred dažďom, slnkom a chladom. Neskôr sa podľa nich dala rozpoznať napríklad aj spoločenská vrstva,“ pokračuje Trnavčanka. Zlatou érou klobúkov ostáva medzivojnové obdobie a polovica minulého storočia, keď klobúk zdobil naozaj každého. Vtedy bežnú extravaganciu dnes len ťažko prekonávame...

Dávka majestátnosti

„Slovenky sledujú módne trendy, no súčasne sa boja byť prvé, ktoré ich prinesú. Chýba im odvaha. Veľa žien sa bojí reakcie okolia. Cítia sa nepohodlne, majú pocit, že si ich na ulici budú obzerať, prípadne ich outfit komentovať,“ vysvetľuje Katarína. Klobúk podľa nej bol a je štýlový doplnok a súvisí aj s kultúrnym povedomím. Nástupom komunizmu sa však stal zbytočne drahým a panským výdobytkom. Spájal sa s vyššou spoločenskou vrstvou a eleganciou. Robotnícka vrstva sa viac priatelila s čiapkou, ktorá sa dala poskladať do vrecka a ak sa ušpinila, ľahko ju oprali.

„V súčasnosti žijeme v zhone, takže praktickosť čapice naďalej využívame. Klobúk má však čosi, čo čiapka neposkytuje. Je rámom pre tvár a zvýrazní jej črty. Dodáva nám akúsi majestátnosť,“ opisuje Katarína. Okrem zajačieho chlpu a ovčej vlny používa slamu, jutovinu, sisal aj kokosové vlákno. Štruktúra letných materiálov najčastejšie vytvára drobnú mriežku a klobúky vyzerajú ako priesvitné. Strieška najväčšieho z nich mala priemer sedemdesiat centimetrov. Katarína ho robila tri dni.

V móde je žltá

„Postup je vždy podobný. Najskôr si dizajn klobúka naskicujem na papier. Keď už viem, ako bude vyzerať, vezmem naň drevenú formu. Forma sa skladá z dvoch častí: hlavy a striešky – karimy. Na formu natiahnem naparený materiál, napnem ho, potom zafixujem a nechám stáť,“ vysvetľuje. Asi po dvoch hodinách na forme klobúk natrie tvrdidlom. Potom sa jeho tvar už nemení. „Na ďalší deň ho z formy stiahnem. Zašijem okraje, urobím posledné úpravy. Používam kefy, žiletky, orezávače. Zvnútra všijem stuhu, sponku alebo gumku, ktorá je z jednej strany silikónová, takže drží pevne,“ nadväzuje. Klobúky sympatickej Trnavčanky už nosia ženy z celého Slovenska. Najznámejšie z nich sú herečky Kristína Farkašová, Danica Matušová a Helena Krajčiová, ale aj moderátorka Lenka Šóošová. „Niekedy urobím dva za deň, inokedy jeden za tri dni. Dajú sa kúpiť od päťdesiat eur, ručne robený originálny cylinder na mieru naposledy vyšiel na stoosemdesiat eur,“ vyratúva Katarína. Toto leto sú podľa nej v kurze prírodné a pastelové farby, no neutícha ani záujem o žltú, čiernu, modrú a červenú.

Vytvárajme trendy

Aké sú jej sny? Najväčším darom pre Katarínu Žgančíkovú ostávajú formy na mestské klobúky, ktoré sa jej kedysi podarilo získať. „Pochádzajú z dielne klobučníckej rodiny, ktorá mala svoju vlastnú slávnu históriu. Odmenou v budúcnosti by mi bol vlastný obchodík, kde by ľudia mohli vidieť, ako taký dizajnový klobúk vzniká. Takisto si prajem, aby Slovensko prestalo svetové trendy iba nasledovať, chcela by som, aby ich vytváralo. A aby som ja bola pri tom,“ uzatvára s úsmevom scénografka, ktorá po práci rada pečie koláče. Ich vôňa v nej vyvoláva pocit domova...

Vedeli ste?

Klobúky majú svoje mená. Dámsky cloche, čo je po francúzsky zvonček, má dokonca aj jeho tvar. Cylinder je z nemeckého zylinder: valec. Ďalším príkladom je malý klobúčik, pillbox, pilulka. A potom je tu Panama, Fedora, Napoleon a ďalšie. Nič, čo Katarína potrebuje na ich výrobu, sa na Slovensku nevyrába. Materiál a doplnky má z Nemecka, Česka, Rakúska, Holandska, Belgicka, Anglicka aj zo Strednej Ameriky.

