FOTO: Stavila na pehy! Slovenka Zuzu po spolupráci s Armanim dobýja ďalšiu módnu ikonu

Zuzu je Slovenka, ktorá sa usadila v Anglicku. Začínala na jahodovej farme, dnes pracuje ako degustátorka jedla v jednej z najväčších tovární na jeho výrobu vo Veľkej Británii. Popritom fotí a svoje zábery publikuje aj v módnych žurnáloch. Darí sa jej. Stala sa najvychytenejšou fotografkou grófstva Kent, jeden z magazínov ju zaradil do prvej päťky najpopulárnejších fotografov Anglicka. Pred dvomi rokmi si Zuzu Valla do kampane pre parfum Si si od Giorgio Armani vybrala editorka časopisu Vogue Italy.

„Sériu som nazvala Vo vani. Kúpila som živé kvety a zašla domov za modelkou Natáliou, s ktorou som spolupracovala už predtým. Dopriala som jej prirodzený mejkap a požičala šaty,“ vracia sa do minulosti Zuzana. Na tento úspech teraz nadviazala spoluprácou s Proenza Schouler, módnou značkou z New Yorku. Pre Vogue Italy mala zvoliť fotografiu, ktorá by vystihovala novú exkluzívnu vôňu tejto spoločnosti: Arizona.

Očarila porotu

„Napokon som zo svojho archívu vybrala štyri snímky, pretože na nič iné nebol čas. Súťaž trvala len dva týždne. Navyše, trafiť sa do farebnej škály, ktorú nám zadali, nebolo ľahké. Museli byť na nej ružová, biela a čierna,“ vysvetľuje Zuzu. Jeden záber fotila pre úspešný slovenský dizajnérsky ateliér, druhý pre exkluzívny kadernícky salón, ktorého ambasádorkami sú Táňa Pauhofová, Mirka Partlová aj Zuzana Kanócz. „Zvyšok série tvorili zábery z mojej vlastnej tvorby: Molly – člen rodiny a Bethany zo série Pehy,“ pokračuje Zuzu.

Porotu očarila a dostala sa do prvej päťky fotografov, z ktorých čoskoro vyberú najlepšieho a ten pôjde kampaň na voňavku nafotiť do Arizony. Zatiaľ všetci vycestovali aspoň do Talianska. „Bol to frmol. V pondelok som sa o svojom úspechu dozvedela. V utorok som si kupovala topánky, no a v stredu sme s manželom leteli z Anglicka do Milána,“ opisuje s úsmevom Zuzu. Večierok v exkluzívnom výstavnom priestore sa niesol v znamení západu slnka a ďalekej púšte v Arizone. Všade sa rozplývala vôňa parfumu, ktorý po ňom nazvali.

Prišla miss Libanon

„Z modeliek, ktoré akciu spestrili, bola najznámejšia miss Libanon a miss World Austrália Jessica Kahawaty. Stretla som tam však aj Češku Irmu Kaňovú, fotografku, ktorá sa tiež dostala do finále. Doteraz sme sa poznali len cez sociálne siete,“ prezradí Zuzu Valla. Na večierok si obliekla šaty od slovenského ateliéru, ktoré dostala ako pozornosť. Zhodou okolností žiarili farbami, aké propagujú Arizonu: ružová, biela aj čierna. „Dress code bol cocktail. Niektorí ľudia prišli vyobliekaní ako z módnych žurnálov, iní mali oblek a k tomu tenisky,“ opisuje večierok v Miláne Zuzu.

Prosecco s ginom

Stoly na večierku boli plné dobrôt, nechýbalo luxusné rizoto s tekvicou hokkaido, ktoré kuchári posypali pečenými nasekanými gaštanmi. „Pozvaní hostia pili prosecco s ružovým ginom, nápojom, ktorý je v Anglicku teraz veľkým hitom,“ uzatvára šikovná rodáčka z Považia. V Miláne stihla tiež tradičnú pizzu a skvelú kávu a plná očakávaní sa vrátila do Kentu. Po úspechu v Taliansku chystá autorskú výstavu v Londýne a spoločnú v Paríži. Nezabúda však ani na Slovensko. Na ďalšie dva roky už má rezervované termíny aj pre úspešné firmy spod Tatier.

Viac foto TU.

VIDEO: Lucia je vdova s deviatimi deťmi. Nebohému manželovi splnila TENTO sen

FOTO: Ženské telo je dielo Boha. TAKTO jeho nahé krivky zachytil objektív hriešnika

Jej tvár nikto nepozná, holý zadok pobláznil státisíce! TÁTO žena cvičí nahú jogu