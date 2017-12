Hitler v kráľovskej rodine? Koho si to chce preboha zobrať princ Harry?!

Budúca manželka Meghan Marklová je prvá brunetka v jeho živote. Princ totiž doposiaľ, podobne ako Leonardo DiCaprio, dával prednosť kráskam so svetlými vlasmi. Celkove sa však vymyká z konzervatívnej predstavy o britskej princeznej.

Rozvedená nevesta

Meghan sa síce narodila v Los Angeles, no jej mama je Afroameričanka. Hrala v epizódnych roliach tínedžerských seriálov, dva roky bola dokonca vydatá a pred kamerou nakrútila zopár horúcich scén. Zdalo by sa, že pre svoj rasový pôvod, spolu so statusom rozvedenej herečky, bude táto žena pre kráľovskú rodinu neprijateľná. No zjavne jej minulosť nikomu neprekáža a nová nevesta si môže pomaly zvykať na titul vojvodkyňa zo Sussexu.

Predkovia v okovách Zamilovaný párik bude podľa všetkého žiť v dome, ktorý je súčasťou areálu Kensingtonského paláca. Vraj sa očakávala príliv bohatej a exotickej DNA do kráľovskej krvi a britské stávkové kancelárie už dokonca vypísali aj kurzy na dátum, kedy sa narodí prvý potomok Harryho a Meghan. Bábätko si bude môcť s Meghaninou mamou, ktorá je černošskou psychoterapeutkou a cvičiteľkou jogy, zašportovať. A možno si vypočuje aj príbehy o tom, ako bol mamin praprapradedko otrokom a slobodu získal až po vojne Severu proti Juhu.

Satanistka a nacistka

Meghan je naozaj netradičná kráľovská nevesta. Má neobyčajné koníčky a zručnosti, napríklad vyštudovala kaligrafiu a privyrábala si nádhernými ručne písanými svadobnými oznámeniami. Ktovie, možno vyrobí aj tie oficiálne na vlastnú (už druhú) svadbu. Na konte však má aj rodinný škandál. Vysvitlo totiž, že Meghanina neter je satanistka, sympatizantka nacizmu a dokonca si zmenila meno na Hitler.

Diablova nevesta

Novinári sa dostali k listom netere budúcej princeznej, ktorá sa pôvodne volala Noel Rasmussenová. V nich sa hrdo chváli predaním svojej duše diablovi, fantazíruje o mučení, sebapoškodzovaní a vyhlasuje sa za vodkyňu nacistickej organizácie. V jednom zo šokujúcich listov sa mladá Noel zaujíma o každého, kto sympatizuje s nacistami, píše v ňom, že potenciálni členovia jej režimu budú obetovaní s extrémnym rešpektom a nebudú sa obťažovať s ľuďmi, ktorí neuznávajú nacizmus.

Osemnásťročná Noel má vraj nacistické symboly rozvešané po celej izbe, spolu s vlastnoručnými listami, v ktorých zapredala svoju dušu satanovi. Navyše vydala vlastnú príručku, ako niekoho zavraždiť, a v nej šokujúco píše, že je dôležité, aby ste nikdy nepoužívali kreditnú kartu, aby vás polícia nevypátrala. Opisuje aj to, ako si doma vyrobiť výbušninu, používať zúbkovaný nôž a prerezať niekomu žilu na krku. Nuž človek si rodinu nevyberá. Hádam výčiny zjavne duševne chorej tínedžerky obrazne nezlomia krk tete Meghan pri najdôležitejšom kroku jej života. Zatiaľ to vyzerá, že predchádzajúce nevesty naučili kráľovnú Alžbetu tolerancii, a tak svojmu vnukovi dala na svadbu požehnanie.

