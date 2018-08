Keď sa dozvedela, že má melanóm, zrútil sa jej svet. Známa novinárka prehovorila o vážnej diagnóze

Lekári varujú, že rakoviny kože pribúda. Kto má čo len trochu pud sebazáchovy, v lete používa krémy s vysokým ochranným faktorom, dáva si pozor na nárazové intenzívne opaľovanie, netetuje sa, oblúkom obchádza soláriá a sleduje, či sa mu podozrivo nemenia materské znamienka. Aj keď patríte do tejto kategórie ľudí, mali by ste čítať ďalej, pretože sa to týka aj vás.

Kontroluje rodinu

Novinárka, ktorá roky píše články na medicínske témy a pozbierala viacero ocenení, sa rozhodla ísť s kožou na trh. Otvorene hovorí o tom, ako sa jej dotkla diagnóza, o ktorej si myslela, že by ju už na základe skúseností vedela rozpoznať. Nestalo sa. „Všetko by som vo svojom živote čakala, len nie melanóm. Neznášam totiž vyprážanie na slnku. Ak som chcela vyzerať opálene, skôr som siahla po samoopaľovacích krémoch, ktoré lekári považujú za bezpečné. Ak aj ideme na dovolenku, terorizujem celú rodinu, aby sa chránili, párkrát som sa pohádala s mužom za to, že sa nedostatočne natiera... Rada síce cestujem do exotiky, namiesto šortiek však nosím dlhé sukne. A sledujem doma všetkých – pred dvoma rokmi som dokonca hystericky odviedla svojho otecka k lekárke, pretože sa mi nepozdávalo znamienko na jeho hrudníku,“ priznáva Bianka Stuppacherová, ktorá si piaty mesiac zvyká na to, že už bude neustále pod dohľadom lekárov a slnko už nie je jej priateľom.

Vymenila zvonenie

Vyrovnať sa so statusom onkologického pacienta nie je jednoduché. Zrazu sa vás dotýka tisíc vecí. Bianka otvorene hovorí napríklad o tom, že si musela vymeniť zvonenie na mobile. Pripomínalo jej totiž telefonát z chirurgickej ambulancie, pár dní pred Vianocami, z ktorého jej bolo jasné, že z histológie neprišla dobrá správa. „Zrútil sa mi vtedy svet, vôbec som to nečakala, bála som sa skôr o manželovo podozrivé znamienko. To bolo v poriadku,“ netají. Do hodiny po telefonáte si bola vyzdvihnúť odporúčanie na onkológiu... Čo sa vlastne stalo?

Nehojila sa

„Na krížoch, na mieste, ktoré je skryté pod spodnou bielizňou a nikdy sa neopaľuje, sa mi urobila malá ružová vyrážka. V lete môžete mať takých od spotenia viac,“ spomína. Lenže keď sa jej tri týždne nehojila, svrbela, objavil sa v nej hnis, pripojila sa k mužovi, ktorý si išiel ku kožnej lekárke dať vypáliť bradavicu. Ešte stále mala pocit, že je to možno zbytočná panika, ale istota je istota... Poctivá doktorka si u manžela všimla aj podozrivé znamienko a napísala mu výmenný lístok na chirurgiu. Dala ho aj Bianke. Nehojacu sa léziu treba pre istotu vybrať, skonštatovala.

Znamienkový biznis

Novinárka hovorí, že získať skorý termín na chirurgiu na výber znamienka, ak vyslovene nemáte podozrenie na melanóm, nie je jednoduché. Netají znechutenie z praktík niektorých súkromných centier, v ktorých získate skorší termín, ak si dáte vybrať viac znamienok. Je to biznis... Bianke sa podarilo dostať na chirurgiu o desať dní. Potom to už išlo rýchlo – malá ranka, ktorú urobila pri výbere chirurgička, sa musela reoperovať. Pri potvrdení melanómu je totiž treba odoperovať viac tkaniva z postihnutého miesta. „Keď mi lekár povedal, že budem mať asi desaťcentimetrovú jazvu, zavtipkovala som, len režte, koľko treba, aspoň budem mať menší zadok,“ hovorí s úsmevom. Bolo treba vybrať aj pár lymfatických uzlín – na kontrolu, či melanóm, ktorý „rád“ metastázuje do rôznych orgánov, sa nestihol rozšíriť. „Čakanie na výsledok histológie uzlín bol horší ako operácia,“ priznáva. Trvalo to tri týždne, no vie o pacientoch, ktorí čakajú aj dlhšie – ale to je už iná téma... Vydýchla si, bol negatívny. Bianka si pri čakaní sľúbila, že ak bude mať šťastie, bude o svojej osobnej skúsenosti hovoriť iným – aby išli včas. Radšej urobiť poplach, ako niečo zanedbať. Lekári sa totiž často stretávajú s tým, že ľudia si „pestujú“ rôzne typy rakoviny kože doslova roky. Šance sú vtedy väčšinou malé.

Myslela si, že to vie

Bianka stále krúti hlavou nad tým, že predsa za pätnásť rokov, čo propaguje Európsky deň melanómu, videla množstvo fotografií a nerozpoznala ten svoj. „Pred pár rokmi sa hovorilo len o tom, že si treba všímať meniace sa znamienka, svrbiace, mokvajúce či krvácajúce. Som rada, že sa už upozorňuje aj na nehojace sa lézie, ktoré môžu byť ružové. Treba prízvukovať aj to, že melanóm či iná forma rakoviny kože môže vzniknúť na hociktorom mieste, aj tam, kde žiadne znamienko nebolo. Hoci aj vo vlasoch!“ upozorňuje.

Posilňuje imunitu

Novinárka, ktorá pozbierala viacero ocenení za svoju prácu, netají, že potrebuje okolo seba pozitívnu energiu. Je vďačná lekárom, sestričkám, ktoré jej ju dali. Na vlastnej koži prežiť to, o čom doteraz počula len z úst iných pacientov, je celkom iný vesmír. „Melanóm je vonku, lekári ma budú kontrolovať, od prvého dňa si posilňujem imunitu hubami reiši a verím... Že žiadna bunka si už nezmyslí robiť to, čo nemá,“ hovorí mama dvoch detí, ktoré mimochodom takisto bojovali s rôznymi diagnózami. V rámci osvety a pomoci iným o nich hovorila veľmi otvorene. „Dcéra sa narodila s hemangiómom na tvári, syn s rázštepom pery – oba problémy sa našťastie dali vyriešiť, aj keď to nebolo jednoduché. Aj môj melanóm vnímam ako ,kopanec‘ zhora, aby som si stále uvedomovala, o čom je život. A aby som o tom povedala aj iným,“ uzatvára.

Skontrolujte si znamienka

Až do 17. mája prebieha na Slovensku kampaň pri príležitosti Európskeho dňa melanómu, agresívnej formy rakoviny kože. Vyhľadajte svojho dermatológa, ktorý vám vyšetrí znamienka a iné kožné problémy. Kontrolovať kožu ako najväčší orgán nášho tela sa dá, samozrejme, celoročne.

Nemusí byť čierne

„Iba jedna tretina melanómov vzniká z pigmentových névov, materských znamienok. Dve tretiny sa objavia na klinicky normálnej koži,“ hovorí MUDr. Desana Borecká. Onkodermatologička upozorňuje, že melanóm vôbec nemusí vzniknúť v mieste spálenia kože, ale objavuje sa aj v lokalitách, ktoré neboli vystavené slnku. Aj pri tejto diagnóze platí, čím skôr sa odhalí, tým je väčšia šanca na vyliečenie. Ľudia však chodia často neskoro – nádor si „pestujú“ celé roky, až kým nemetastázuje do rôznych orgánov v tele.

Čo si treba všímať?

Ak uvidíte dva alebo viac príznakov, nemali by ste váhať a mali by ste navštíviť kožného lekára: