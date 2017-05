Kontroverzný miláčik českého národa Jiří Kajínek sa čoskoro môže dostať na slobodu. Raduje sa predčasne?

Dlhých dvadsaťtri rokov sa najznámejší český väzeň Jiří Kajínek pozeral na svet spoza mreží. Za obnovu procesu alebo za jeho omilostenie spisovali Česi petície, no ani jeden z prezidentov im nevyhovel. O Kajínkovu milosť dokonca zažiadala aj Eva Jandová, vdova po mužovi, ktorého podľa rozhodnutia súdu zavraždil. Adresovala ju pred tromi rokmi prezidentovi Milošovi Zemanovi, pretože s odstupom času je presvedčená, že vražda jej manžela prebehla inak.

Na prekvapenie všetkých, český prezident pred pár dňami vyhlásil, že odsúdenému dvojnásobnému vrahovi udelí milosť. Papiere sú už pripravené a po návrate z Číny, čiže v druhej polovici mája, chce hlava štátu dokumenty podpísať.

Konečne!

V procese s Jiřím Kajínkom bola od začiatku kopa nejasností. Napriek tomu však pred vyše dvadsiatimi rokmi zaznel jasný rozsudok – vinný. Miloš Zeman však dospel k názoru, že keď sa k času, ktorý si Kajínek už odsedel, prirátajú aj všetky dôkazy, ktoré nie vždy boli celkom transparentné, je to dôvod, aby známy väzeň išiel na slobodu.

Z tohto názoru sa neteší iba odsúdenec, ale aj jeho bývalá obhajkyňa. Racionálne uvažujúca advokátka exkluzívne Šarmu priznala, že kým nevidí veci napísané čierne na bielom a podpísané, dovtedy to pre ňu nie je pravda. „Nerada sa radujem predčasne a ak nie je milosť podpísaná, tak nie je udelená,“ povedala nám profesionálka, ale s úsmevom dodala: „Odhliadnuc od toho, je to super správa,“ neskrývala radosť. Predpokladá, že aj jej bývalý klient, s ktorým sa o milosť alebo o obnovu procesu dlhé roky pokúšali, má z tejto správy radosť. „Myslím si, že ho to veľmi potešilo, veď o to celé roky bojoval,“ dodala.

Stali sa z nich celebrity

Hoci Klára Long Slámová už Kajínka nezastupuje, vďaka tomuto procesu sa stala jednou z najznámejších advokátok u našich českých susedov. Z jej klienta, muža odsúdeného na doživotie za trestný čin vraždy, sa stala celebrita a z nej ostro sledovaná žena. V roku 2010 Klára Long Slámová v exkluzívnom rozhovore Šarmu priznala, že aj vďaka tomuto sporu je o ňu veľký mediálny záujem.

V tom čase jej však už bola popularita nepríjemná. Odmietala rozhovory pre médiá, aby sa mohla sústrediť na prácu a klientov. Príbeh väzňa a jeho advokátky sa stal natoľko zaujímavým, že skvelú príležitosť zacítili aj filmári. Krátko po tom, ako sa v roku 2010 objavil v kinách akčný triler s názvom Kajínek, sme sa s právničkou stretli. Tvrdila, že aj film môže byť cesta ku klientovmu oslobodeniu. Kajínek bol, mimochodom, jeden z prvých divákov, ktorý film videl, počas nakrúcania dokonca korigoval niektoré technické detaily.

„Film mu určite pomohol. Napríklad vo verejnej mienke, ktorá je v takýchto prípadoch dôležitá. Keby som bola prezidentka, uvažovala by som aj o tom, ako moje rozhodnutie vníma verejnosť,“ priznala pred siedmimi rokmi. Vtedajšia hlava českého štátu Václav Klaus však Kajínkovi z basy nepomohla.

Nepôjde na úrad práce

Jiří Kajínek sa nikdy nebránil popularite a ochotne poskytoval rozhovory. Pre české médiá dokonca podrobne opísal, ako sa mu podarilo utiecť z najstráženejšej väznice Mírov. Na úteku bol takmer dva mesiace. Týmto husárskym kúskom ešte zvýšil svoju popularitu a šikovne ju využíva na zárobky.

Zárobok za film Kajínek podľa režiséra tisíce eur, vydal knihu a ďalšiu má rozpísanú. Vyhlásil, že keď vyjde z väzenia, jeho prvá cesta nebude viesť na úrad práce. Vonku väzňa, do ktorého je zamilovaných mnoho žien, čaká priateľka.

Hrdina či zloduch?

Jiří Kajínek nie je žiadne neviniatko a priznal to aj prezident Miloš Zeman. Do konfliktu so zákonom sa dostal ešte ako neplnoletý, prvýkrát išiel za mreže v roku 1982 za vlámanie. O tri roky sa postavil pred sudcu opäť. Na konte má aj ozbrojenú lúpež, za ktorú ho odsúdili, a počas toho, ako mal trest prerušený, podľa súdu spáchal dvojnásobnú vraždu v Plzni a dostal doživotie.