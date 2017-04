Kuriózna asistentka patológa: Fotí si mŕtvoly a ich orgány!

Tak túto tmavovlásku by ste si v dave určite všimli za pár sekúnd. Nosí šialené účesy s vyholenými bokmi, jej telo je pokryté tetovaniami a pírsingami. Na tom by nebolo nič zvláštne, kebyže táto žena nevykonávala aj prácu, ktorej sa bežní smrteľníci doslova boja. Nicole totižto už roky pracuje ako asistentka patológa a denno-denne prichádza do najužšieho kontaktu s mŕtvymi dušami. Hoci je to pre väčšinu z nás doslova strašidelná predstava, sympatické žieňa sa v tom doslova našla.

Hviezda internetu

Nicole Angemi je vo svete patológie špecialistkou na určovanie nejasných úmrtí a ich príčin. A taktiež aj na netradičné infekcie či ochorenia, ktoré spôsobili smrť. Niekto si povie, že aj túto prácu musí niekto vykonávať, no Nicole sa od svojich kolegov či kolegýň veľmi odlišuje. Stala sa totižto hviezdou internetu a na sociálnej sieti ju sleduje viac ako milión užívateľov. Dôvodom ich záujmu je, že tmavovláska tam denne prispieva fotkami priamo z patológie a na jej profile sa tak dá nájsť skutočne všetko. Pozostatky ľudských tiel, otvorený mozog, nedonosené deti, či telá po vážnych nehodách či chorobách.

Úchylkou netrpí!

Samozrejme pri jej internetových činnostiach viacerým napadne, prečo to robí a či nebodaj netrpí nejakou poruchou či dokonca úchylkou. Omyl! Nicole svoju prácu miluje a je jej natoľko oddaná, že sa chce o „tajomstvá“ mŕtvych tiel podeliť s ľuďmi, ktorí by sa k podobným záberom nikdy nedostali. Patológia je jej poslaním a o nič iné jej nejde, len ako zasvätiť do toho aj svojich fanúšikov.

