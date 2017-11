Lenka sa trápila, že pre obezitu nebude mať deti. Keď sa jej podarilo po dvoch rokoch otehotnieť, prišiel ďalší úder

Lenku Babicovú (27) trápili kilogramy od puberty. Keď mala šestnásť, pri úraze jej lekári zistili, že má viacero alergií, a tak jej lekár predpísal lieky. Po pol roku sa z normálneho dievčaťa stala obézna školáčka, ktorá to v triede nemala ľahké. „Nebolo to dobré obdobie,“ spomína Lenka, presvedčená, že za zmenu jej postavy môžu protialergické lieky. Po ich vysadení sa jej hmotnosť síce ustálila a prestala priberať, ale kilá nešli dole. Naopak, prišiel ďalší šok.

Drsný odkaz absolútnej víťazke Českého slávika Lucii Bílej. Tieto slová ZABOLIA každú ženu

„Zrejme obezita spôsobila, že sa mi narušil menštruačný cyklus. Neboli to jednodňové výkyvy, ale aj mesačné,“ hovorí. Nebolo pomoci, dievča potrebovalo gynekológa. Ten to vyriešil nasadením hormonálnej antikoncepcie. „Súhlasila som, bála som sa, že vzhľadom na nadváhu stratím cyklus úplne, a ja som túžila mať raz deti,“ vysvetľuje. Kým liečba zabrala, bolo treba vymeniť niekoľko druhov antikoncepcie. Cyklus sa síce upravil, ale daňou bol ďalší nárast hmotnosti. „Pribrala som tridsať kíl. A ďalej som ani nesledovala, ako sa ručička na váhe posúva...“ spomína mladá žena.

Smutná spoveď nevyliečiteľne chorej Slovenky: Musím si plánovať smrť! Ako sme na tom s hospicmi?

Čakali dva roky

Napriek tomu, že po liečbe hormónmi mala Lenka už stodvadsať kíl, nebola zakomplexované utiahnuté dievča, ktoré má problém s láskou. „Našla som si partnera v okolí bydliska, sme spolu šťastní už sedem rokov,“ hovorí a dodáva, že pri výške takmer stoosemdesiat centimetrov vlastne obezitu ani nebolo veľmi badať. „Bola som silná, ale všetci mi vraveli, že by mi nikdy nehádali toľko kíl. Ani partner to vtedy neriešil,“ hovorí.

Na vytúžené dieťa však čakala dvojica dlhé dva roky. Neskúšali ani asistovanú reprodukciu, ani sa Lenka nesnažila o diéty či o cvičenie, pretože v stereotype bežných dní vraj nebol na to čas. Nechali veci jednoducho plynúť. Keď zistila, že je tehotná, bol to neskutočný moment. Prišlo to ako blesk z jasného neba: „Neverila som, že pri mojej hmotnosti sa to ešte bude dať.“

VIDEO: Vilo Rozboril ukázal, ako to vyzerá, keď príde unavený domov. Jeho manželka sa nezmohla na slovo

Kolaps v práci

V osudný deň prišla Lenka, ktorá bola v treťom mesiaci tehotenstva, do práce ako inokedy – upratovala v materskej škôlke. „Odrazu mi prišlo zle a odpadla som. Museli mi volať záchranku,“ hovorí. Verdikt lekárov znel: srdcová arytmia. Srdce ju donútilo ísť na rizikové tehotenstvo. „Prakticky som sa prestala hýbať, bála som sa ísť von sama, a tak som bola doma. Manžel ma kontroloval z práce aspoň telefónom,“ spomína na obdobie, v ktorom to dotiahla na neuveriteľných stoštyridsaťpäť kíl. Pôrod bol komplikovaný, rodila cisárskym rezom. „Pre tuk v páse nemohla rana dýchať, a tak sa zapálila,“ hovorí Lenka otvorene.

Nie, vraj neplakala, bola rada, že má krásneho syna. Vedela však, že ak chce dať malému Jakubovi súrodenca, druhé tehotenstvo bude vyzerať inak. Nebude ohrozovať ani seba, ani dieťa. Musí schudnúť.

Mamina oporou

„Kamarátka schudla vďaka VLCD redukčnému programu a náhrade stravy s nutrične vyváženými potravinami (Nutrifood) za tri mesiace dvadsať kíl, tak som sa inšpirovala. Za veľmi milou a ústretovou výživovou poradkyňou Zuzkou Čičmanskou som išla aj s mamou. Bola mi oporou, bez nej by som to nezvládla,“ usmieva sa Lenka, ktorej sa podarilo od apríla krásne schudnúť.

Prvé dva týždne, kým si telo postupne zvyklo na výživné kokteily a špeciálnu nízkoenergetickú stravu, boli ťažšie. Hlad zaháňala vodou aj povolenou zelenou a bielou zeleninou. Potom to už išlo ľahšie. Dnes dokonca ani nemá chuť na sladké a pokojne odolá chlebíčkom či tortám na návštevách. Pomaly prechádza na bežnú stravu, aby si mohla s rodinou pri vianočnom stole dať aj rybu. Keďže však chce ešte ďalej chudnúť, v januári sa k diéte vráti. Aj preto si ešte po kompletnej výmene šatníka nedokúpila toľko šiat menšej veľkosti, ako by potrebovala. Doplní ho, keď bude ešte štíhlejšia.

KRÁĽOVSKÉ ZÁSNUBY: Tajomstvo snubného prsteňa Meghan Markleovej odhalené. Prečo má závratnú hodnotu?

Premeny

Lenka by bola skvelou kandidátkou aj do televíznej reality šou Extrémne premeny – má pevnú vôľu a dobrý dôvod na to, aby so sebou niečo robila: „Chcem tu byť pre manžela, syna a verím, že aj pre druhé dieťa.“ Keď sa šou s trénerom Marošom Molnárom začala vysielať, ona už bola v procese chudnutia. „Premeny som pozerala, ale to, ako chudnem ja, mi vyhovovalo viac. Stačilo upraviť stravu pod dohľadom výživovej poradkyne, nemusela som sa mordovať a tlačiť pneumatiky hore kopcom,“ hovorí s úsmevom.

Cvičiť však predsa len začala. Dnes dva-tri razy zájde do posilňovne a má z toho radosť. Z jej premeny sa teší nielen manžel, s ktorým vládze chodiť už aj na dlhšie prechádzky, ale dobre sa počúvajú chvály aj od známych, ktorí ju stretli už v novej „koži“. Za pár mesiacov sa jej zmenil život.