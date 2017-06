Mariam maľuje ústami. Dostala tým aj agenta 007 Pierca Brosnana

Mariam Fatima Paré sa narodila v Maroku, keď však bola veľmi malá, jej rodičia sa presťahovali do Spojených štátov. Ako rástla, všetkým bolo jasné, že ak sa raz vydá na dráhu umelkyne, bude úspešná. Mariam nádherne maľovala a snívala o tom, že sa bude raz svojím talentom živiť.

Lenže v roku 1996, keď mala dvadsať rokov, sa stala náhodnou obeťou prestrelky. Sedela práve v aute. Dodnes si pamätá na to, ako ňou preletela guľka a jej ruky odrazu spadli z volantu a ostali bezvládne ležať na stehnách. Miecha ostala poškodená natoľko, že si prestala cítiť ruky aj nohy. „Bola som v nesprávnom čase na nesprávnom mieste,“ hovorí dnes Mariam. S tým, čo sa stalo, sa dlho vyrovnávala – aj psychicky aj telesne, rehabilitáciami.

Keď jej raz v nemocnici ponúkol fyzioterapeut, že by ju mohol naučiť podpísať sa ceruzkou v ústach, povedala si: „Prečo by som nemohla skúsiť aj maľovať?“ Mariam sa pustila do boja – výsledkom je niekoľko výtvarných a grafických certifikátov a množstvo výtvarných diel. A nielen to – nebojuje len za seba, ale aj za iných. Robí osvetu a bojuje za práva ľudí s poranením miechy, je členkou Asociácie umelcov maľujúcich ústami a rukami (MFPA), neúnavne zbiera peniaze na terapeutické programy pre chorých.

Mariam, ktorá žije na predmesní Chicaga, sa stretáva s mnohými zaujímavými ľuďmi. Jedno stretnutie však bolo pre ňu výnimočné. Keď sa nej dozvedel príťažlivý predstaviteľ agenta 007 Pierce Brosnan, pozval ju do svojho domu v Malibu v Kalifornii. Priniesla mu obraz, na ktorom ho znázornila v jeho kultovej úlohe.

Mariam dnes vystavuje po celom svete, jej diela vlastnia galérie aj súkromné osoby.

