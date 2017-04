Ako prežiť rozchod? Známy český motivátor Ivo Toman má jednoduchý ale účinný recept. Sám ho použil

Ivo Toman (51) je muž s buldočou vôľou, celý život sa pasuje s hendikepom, ktorý sa volá Tourettov syndróm. Je to človek, ktorý rozhodne nesplýva s davom pre tiky, kŕče v rukách, grimasy a zvuky, ktoré ho telo núti robiť, či sa mu to páči, alebo nie. Na zvedavé pohľady si už zvykol. Netrpí falošnou skromnosťou a hovorí: „Áno, som úspešný. Viem však aj to, čo znamená byť na dne, pretože v začiatkoch podnikania som sa tesne pred tridsiatkou boril s päťmiliónovým dlhom.“ Muž, ktorý na seminároch, školeniach, ale aj v knihách pomáha ukázať ľuďom cestu k úspechu a osobnému šťastiu, sa pred troma rokmi rozviedol. S Martinou, bývalou modelkou ovládajúcou päť jazykov, sa zoznámil na jednom zo svojich seminárov. Všimol si ju aj vďaka tomu, že prišla neskoro. Vtedy rozvedená žena s dvoma deťmi ocenila jeho šarm aj „ťah na bránu“. Po mesiaci vedeli, že to chcú skúsiť.

Nedôveru nerozchodili

Dvojica bola spolu necelých dvanásť rokov. Z toho vyše desať bolo úžasných, rozbehli biznis, precestovali svet. Potom však Ivo Toman podal žiadosť o rozvod. Čo sa stalo? „Zistil som, že moja žena robí veci, ktoré sa nezlučujú s mojimi hodnotami. Ekonómovia majú na to zaujímavý výraz – finančná nevera. Začala podnikať poza môj chrbát. Prestal som jej dôverovať a mentálne už nebolo cesty späť. Som dôverčivý, verím človeku, ale keď sa sklamem, je koniec,“ hovorí.

S úsmevom dodá: „Ale nestala sa žiadna tragédia, už je opäť vydatá a s deťmi žije v zahraničí.“ Netají však, že s deťmi, ktoré dvanásť rokov vychovávala, mal blízky vzťah a celkom bez bolesti to rozťať nešlo. Na otázku, či sa ľutoval, že zažil sklamanie, odpovedá s úsmevom: „Samozrejme, že som si niekedy povedal, prečo práve ja, ale som veľký sebamanipulátor. Na chladničku som si pripol papier s nápisom: Ona si ma nezaslúži. Viete, odmalička nás učia, aby sme nehádzali vinu na iného, ale hľadali chybu v sebe. Ja tvrdím, že to nie je dobrá poučka. Keď tú vinu na iného hodíte, veľmi vám to pomôže.“

Odolný proti frustrácii

Muž blížiaci sa k päťdesiatke zvládol rozvod aj vďaka „frustračnej odolnosti“, ktorú si vytrénoval i tým, že odmalička bol zvyknutý na výsmech, zažil veľa negatívneho a musel za seba bojovať. „Mal som suseda, zdravého, ktorý mal problémy s manželkou a skrachovalo mu aj podnikanie. Spáchal samovraždu. Ja som sa nikdy necítil bezmocný a na samovraždu som nepomyslel. Som optimista, verím, že bude lepšie. Na svete je predsa zopár miliárd žien, niekoho stretnete…“ hovorí.

Netají, že tri dni po rozvode si na iného zistil telefónne číslo na bývalú platonickú lásku z gymnázia, ktorú sa v tých „zakomplexovaných“ časoch bál osloviť. Povedala áno. Po tridsiatich siedmich rokoch! Stretli sa. Ak však čakáte gýčový happy end, mýlite sa. Prežili síce pekné obdobie, ale zistili, že sú veľmi rozdielni – on akčný, ona éterická, s rozdielnymi názormi na trávenie času. „Som však rád, že sme to skúsili. Do smrti by som ľutoval, keby som ju neoslovil. Človek neľutuje to, čo vyskúšal, ale to, čo nevyskúšal,“ hovorí.

Pohltila ho práca

Keď sa ho ľudia pýtajú na to, ako prežiť rozchod, hovorí: „Obuvník slávnej Coco Chanel sa jej raz sťažoval, že je psychicky zničený zo smrti svojho otca. Ona mu na to povedala: Keď ste na dne, je tu vždy priateľ, ktorý vás nikdy nenechá v štichu, môžete za ním prísť v noci aj ráno – je ním zmysluplná práca. Tak bežte a ušite mi topánky!“ Školiteľ osobného rozvoja a marketingový odborník sa teda ponoril do práce. Irónia je, že mesiac pred tým, ako požiadal o rozvod, dokončil knihu s názvom Šťastie na mieru. Odvtedy napísal ešte tri ďalšie. Tá posledná sa volá Strach, tréma, obavy a návody, ako na ne. Aj na základe vlastnej skúsenosti radí: „Nemôžeme myslieť na dve veci naraz, iba na jednu, takže keď sa úplne zažeriete do zmysluplnej práce, zabudnete na to, čo vás trápi. Či už je to postihnutie, alebo nešťastná láska.“

Plakať nad rozliatym mliekom

Ivo Toman veľmi neodporúča: „Rozoberať dookola to, že sa vám stalo niečo nespravodlivé, znamená viesť so sebou dialóg typu: Prečo sa to stalo? To som fakt taký hlúpy? Dostávate sa v negatívnej špirále čoraz nižšie… Nikam to nevedie.“ Radšej sa v tej chvíli pokúste sústrediť na nejakú úlohu a môžete zažívať chvíle šťastia.

Predmanželská zmluva

Keď sa Iva Tomana opýtate, či má návod na to, ako si inteligentne rozdeliť majetok, čo býva často kameňom úrazu pri rozvodoch, usmeje sa. „Nie som dobrý príklad. S budúcou manželkou sme sa zoznámili v čase, keď už som síce začínal byť úspešný, ale stále som mal dlhy a ona sa bála, aby neprišla o majetok, ktorý mala. Trvala na tom, aby sme uzavreli predmanželskú zmluvu. Hoci to považujem za prejav nedôvery, súhlasil som. Začalo sa mi však vo firme dariť a zbohatol som. Pri rozchode to možno cítila ako nespravodlivosť...“ netají Ivo Toman.

Bude to lepšie

Ak sa vám teda zrútil vzťah, nefňukajte. Ponorte sa do zmysluplnej práce. Nepripúšťajte si, že je to vaša vina, že sa to už nikdy nezmení a všetko je teraz nanič. Hoďte to v myšlienkach na toho druhého. Povedzte si, že teraz síce niečo zlyhalo, ale neovplyvní to iné veci vo vašom živote. Ste predsa stále skvelí a dobrí v toľkých veciach… Nebojte sa, nebude to stále nanič. Teraz to nie je bohviečo, ale zajtra už bude iný deň, o týždeň sa posuniete zasa inak. Pokojne použite metódu sebaklamu, majte sa radi. Vysvetlite si veci tak, ako sa vám to hodí. „Hľadajte zmysel aj v samote a výhody v tom, že ste slobodní a nemusíte brať na nikoho ohľady,“ hovorí Ivo Toman.

„Sú dva druhy samoty – tá, ktorú vychutnávate a máte radi, napríklad keď si ľahnete do vane s knižkou, ktorú si chcete v pokoji prečítať, a tá, ktorá vás desí. Je to samota so strachom, že ostanete sami. Vyhľadávajte teda samotu, ktorá sa vám páči, a potláčajte tú, ktorá vás desí. Strach je totiž pre zdravie horší než fajčenie…“ dodáva. „Pomáha, keď si začnete písať, čo je pre vás dobrá a čo zlá samota. Písať preto, lebo spomalíte svoje myšlienky. Je to výborná terapia, pracujete tak na zvyšovaní sebadôvery a znižovaní strachu,“ uzatvára.

