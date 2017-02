Matku a dcéry postihol rovnaký osud. Bojujú s plešatosťou

Keď Rachel (34) z Kalifornie pred pár rokmi začali rýchlo po treťom pôrode vypadávať vlasy, bola úplne na dne. Celé dni preplakala a keď jej ostal už len malý samurajský chvost, nemala chuť ani výjsť na ulicu. Musela sa ale pozbierať, už len kvôli dcéram a synovi. Našla si na facebooku podpornú skupinu a vďaka ľuďom s podobným problémom a tiež chápavému manželovi prekonala depresie. To ešte netušila, že sa trápenie neskončilo.

Objav v sprche

Keď jedného dňa Rachel umývala malej Ellie hlavu, všimla si, že má na temene plešinku. Zľakla sa. Začala totiž tušiť, že chorobu zrejme zdedila aj jej dcéra. Stalo sa! Ellie začali vlasy vypadávať tiež. Zvládala to však výborne. „Jedného dňa ma požiadala, aby som jej oholila hlavu. Povedala mi: Chcem byť plešatá a krásna ako ty,“ povedala Rachel pre today.com. Hlavu však dcére oholila až keď dievčatko stratilo osemdesiat percent vlasov – to bolo po skončení prvej triedy. Aby sa jej deti neposmievali, išla do školy a vysvetľovala a vysvetľovala… „Niektoré deti sa nás pýtali, či to nie je nákazlivé. Báli sa ale nakoniec ukázali veľa porozumenia a keď sa náhodou niekto na ihrisku Ellie vysmieval, vždy sa za ňu postavili. Dnes je z Ellie sebavedomé dievča,“ hovorí Rachel.

Nemáme rakovinu

Dnes má Ellie desať rokov a je veľkou bojovníčkou za osvetu. Nemá problém výjsť na ulicu bez parochne. „Buďte sami sebou, verte si. Nie ste o nič horší, ako ostatní,“ odkazuje všetkým, ktorí bojujú s nejakou odlišnosťou.

Rodina sa stále potýka s tým, že si okolie, ktoré ich nepozná, myslí, že majú rakovinu. „Stalo sa nám dokonca, že keď sme boli v reštaurácii a chystali sme sa platiť, čašník nám povedal, že dvojica, ktorá sedela pri vedľajšom stolíku, to urobila za nás,“ hovorí Rachel. Jej druhú dcéru Callie (6) čaká rovnaký osud – jej vlásky sú už veľmi tenké a objavili sa prvé holé miesta…

Zo stresu

Plešatosť alebo alopécia je nenákazlivé autoimunitné ochorenie, ktoré trápi milióny ľudí. Telo nedokáže rozpoznať svoje vlastné vlasové folikuly a tak proti nim bojuje. Stáva sa, že vlasy niekedy po rokoch narastú, ale majú už inú štruktúru, hustotu alebo farbu. Rachel je presvedčená, že prišla o vlasy zo stresu.