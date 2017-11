Mladý herec zo seriálu Za sklom nakrúcal po boku americkej krásky Naomi Wattsovej: Bol som z nej očarený!

Zahral si v Búrlivom víne, Paneláku a objaví sa aj v druhom pokračovaní kriminálneho seriálu Za sklom. Na rozdiel od iných hercov má však Noël Czuczor skúsenosť aj s americkou koprodukciou, kde si zahral po boku hviezd, o akých sa môže väčšine jeho kolegov len snívať. Vo filme Ophelia sa na pľaci stretol s americkou kráskou Naomi Wattsovou (49), s Clivom Owenom aj s Daisy Ridleyovou z Hviezdnych vojen. A ako sa k takémuto výpravnému projektu vlastne mladý slovenský herec dostal? „Vďaka kastingu, ktorý mi dohodli moje agentky, a potom som približne dva mesiace čakal na nejakú odpoveď. Práve v čase, keď som sa už chystal na iný projekt, som sa dozvedel, že som postavu Rosencrantza získal. O dva týždne som už stál na pľaci,“ spomína na nakrúcanie u našich českých susedov.

Rozmaznávaní

Noël si užil pri práci nadštandard, ktorý je na Slovensku neznámy. „Bolo príjemné mať vlastný karavan či šoféra, ktorý vás do práce privezie aj z nej odvezie. Ale nikdy by som to neporovnával s nakrúcaním na Slovensku, pretože u nás je to s financovaním projektov o dosť ťažšie. Napriek tomu, že na naše filmy je menej peňazí, som nesmierne rád, že produkujeme kvalitné a silné snímky a že diváci na ne chodia do kina nielen na Slovensku,“ prízvukuje. Starostlivosť štábu si, samozrejme, užívali aj slávni americkí herci, ktorým bol dopriaty väčší karavan aj zvýšená pozornosť.

Dostala ho

A ako na Noëla zapôsobili americkí kolegovia? „Väčšinou sme boli na pľaci spolu. Prvý deň som bol poriadne nervózny, ale celkovo to bolo veľmi príjemné. Obaja boli úplní profesionáli, ktorí okolo seba nestavali žiadne hradby. Boli to ľudia ako my všetci a nikdy nedávali najavo, že by sa cítili niečím viac ako ostatní. Každý deň sme pracovali, a keď bol čas, sem-tam sme si zavtipkovali alebo sa chvíľu rozprávali. V prvom rade však išlo o prácu, nie o zoznamovací večierok. Nikdy som sa nesnažil nasilu sa niekomu prihovárať. Nie som ten typ a myslím, že by to bolo len na škodu. Najviac času som však strávil pri Clivovi Owenovi. Je to veľmi vtipný chlapík a skvelý herec,“ nadšene opisoval slovenský herec s maďarskými koreňmi. A ako každý chlap, aj on si všimol krásu herečky Naomi Wattsovej, na ktorú nešetril chválou a bol ňou doslova unesený. „Je to naozaj veľmi krásna žena. Dokonca by som povedal, že je ešte krajšia, než ako ju poznáme z plátna či z fotografií. Je éterická a prirodzená. Nesmierne ženská. Niekedy som od nej nemohol odtrhnúť oči,“ priznáva.

