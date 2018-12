MRAZIVÉ SLOVÁ Jána, ktorý prežil streľbu v New Jersey: Slovákom išlo o život

Dvaja Slováci, ktorí si naplánovali výlet do New Yorku tak, aby zažili atmosféru výpredajového Black Friday, zažili situáciu ako z nefalšovaného akčného filmu.

Bratislavčan Ján (43), ktorý pracuje ako profesionálny fotograf pre známy webový portál, sa s priateľkou Barbarou (46) a jej dvoma dcérami Luisou (15) a Laurou (11) vybrali autobusom nakupovať do New Jersey. V obrovskom nákupnom centre strávili hodiny, a keď už sa rozhodli, že im stačilo, chceli ísť domov. Nazreli ešte do posledných obchodov, a pretože každého zaujímala iná značka, rozdelili sa.

Hľadal dievča

„Akurát som si fotil neskutočný bordel v predajni. Veci boli pohádzané po zemi, špinavé, pošliapané. Vyzeralo to hrozne. Vtom sme počuli výstrel. Nebol som si istý, čo je to za zvuk, prirovnal by som to k prasknutiu nafúknutého mikroténového vrecka,“ hovorí Ján. Celá prestrelka sa odohrávala medzi dvoma značkovými obchodmi. Ako naschvál, v oboch sa nachádzali naši Slováci. „Všetci ľudia sa začali schovávať a utekať do rohov obchodu. Tiež som sa inštinktívne skryl, ale vzápätí som si uvedomil, že dcéra je na inom konci obchodu, pretože každý sme si pozerali iné veci. Musel som ju rýchlo nájsť, kým nevypukne úplná panika, nevedel som, čo sa bude diať. Predavačky začali ľudí upokojovať, hovorili, že všetko je v poriadku, určite nejde o streľbu, ale išli zamykať predajňu,“ pokračuje v rozprávaní fotograf.

Keď pätnásťročné dievča našiel, bolo na smrť vystrašené, celé sa triaslo a nechápalo, čo sa deje. Šťastne sa objali a v tú chvíľu tesne okolo nich prešiel prikrčený človek, ktorý sa držal za brucho. „Kým predavačka stihla zavrieť, zranený muž sa dotackal do predajne, bol asi meter odo mňa a po pár krokoch padol na zem. Pomyslel som si, že má zrejme epileptický záchvat, alebo niečo také. Netušil som vtedy, že je to obeť streľby,“ pokračuje.

Panika

Situácia sa na chvíľu upokojila a ľudia nakupovali ďalej. Keď zákazníci chceli platiť, vystrašené predavačky, ktoré sa zdržiavali v blízkosti rôznych úkrytov, naznačili, že platiť sa nedá. Medzitým ležiacemu mužovi pribiehali ľudia na pomoc, nikto si však nevšimol, že je vlastne postrelený. „Vypukla ďalšia panika, ani neviem na základe čoho. Povedal by som, že zmätok prichádzal vo vlnách,“ vysvetľuje. Aj Ján s dcérou sa tiež radšej schovali a o chvíľu už do obchodu napochodovali policajti s nosidlami. Ján si neskôr všimol, že mladý Afroameričan krváca. Myslí si, že nemal zranenú ruku, ale krvácal z oblasti brucha.

Zúfalé hľadanie pomoci

A čo sa dialo s priateľkou v druhom obchode? Keď zaznel výstrel, utekala s dcérou dozadu predajne, kde boli kancelárie. Keď sa situácia po prvýkrát upokojila, mohli vyjsť von. Počas druhej vlny paniky Barbaru s mladšou dcérou Laurou vyviedli na parkovisko zadným vchodom. No peklo sa ešte ani zďaleka neskončilo.

Keď boli vonku, ľudia opäť začali behať ako splašení a kričali, že strelec ušiel policajtom na parkovisko a opäť sa začne strieľať. Vystrašená mama sa snažila dcéru dostať do bezpečia. Bežali ku každému autu, ktoré odchádzalo, s prosbou, aby ich pustili dnu. S pomocou sa nestretli. Až po pár minútach, ktoré sa však zdali ako hodiny, ich do auta pustila žena. Lenže po chvíli si to rozmyslela a museli vystúpiť. „Našťastie ich prichýlila rodina, ktorá ich aj ochotne odviezla do newyorského hotela, kde sme boli ubytovaní,“ opisuje Ján. To, že je priateľka v bezpečí, však vtedy nevedel.

Kontrolovali, či nekradli

Telefonicky sa im nepodarilo spojiť, zrejme bola preťažená sieť. „Netušil som, kam sa schovali, či sú ešte v nákupnom centre alebo na parkovisku, či sa im niečo nestalo… Strašný zmätok,“ spomína. Vráti sa ešte k tomu, ako sa dostal von on s dcérou. „Do obchodu, kde sme boli, prišli policajti a všetkých nás zoradili do dvojradu. Pomaly nás púšťali von a kontrolovali, či sme niečo neukradli. Dostali sme sa na parkovisko a tam vypukla ďalšia panika,“ pokračuje fotograf v príbehu. „Rýchlo sme sa schovali za sanitku, pretože to bolo jediný veľký objekt, ktorý bol nablízku. Neskôr sa už nestrieľalo, ale ľudia vyrábali stále nejaký poplach,“ vysvetľuje.

Nevedeli sme sa nájsť

Keď bol Ján s dievčaťom vonku, cítili sa oveľa lepšie. Horšie však bolo, že stále nevedeli nájsť priateľku s druhou dcérou. „Vrátil som sa do centra, zatiaľ čo dcéra, ktorá bola so mnou, čakala v rade na autobus. Nenašiel som ich, telefóny nefungovali. Odchádzal posledný autobus, na ktorý sme museli nastúpiť, pretože by sme sa nemali ako dostať do hotela. Dúfali sme, že nastúpili do niektorých zo skorších autobusov,“ opisuje Ján.

Keď sa vrátili do hotela, väčšiu úľavu asi v živote nezažili. „Tak sme sa vystískali, poplakali sme si a našťastie všetko dobre dopadlo,“ dodáva na záver. „V živote som sa tak nebála, tá strašná panika…,“ dopĺňa svoje pocity aj Barbara.